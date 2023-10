Live-Napoli-Milan: pareggio meritato del Napoli con Raspadori! (2-2, 22′ e 30′ Giroud; 50′ Politano; 63′ Raspadori)

Live-Napoli-Milan: gli azzurri di Garcia contro i rossoneri di Pioli.

86′ Nel Milan esce Pellegrino, entra Florenzi

85′ Ammonito Zanoli

82 Esce Politano entra Zanoli.

80′ Per il Milan Jovic e Okafor al posto di Leao e Giroud.

78′ Kvaratskhelia ruba palla a Musah che lo stende. Ammonizione per il milanista. Punizione sprecata da Raspadori stavolta.

72′ Espulso Luciano Vulcano, staff tecnico Milan

67′ Ci prova Leao con un diagonale dal limite, Meret mette in angolo.

65′ Ammonito Di Lorenzo

63′ GOOOOOOLLLLLLL DEL NAPOLI ! Pareggia con un perfetto calcio di punizione dal limite Raspadori!!!!

61′ momento positivo per il Napoli che costringe il Milan nella sua area di rigore con azioni reiterate. Di Lorenzo va vicino al gol .

55′ Reijnders viene ammonito.

53′ Natan rimedia un cartellino giallo

50′ GOOLLLLLLLLLL DI POLITANOOOOOOOO ! Fa tutto da solo il numero 21 azzurro dalla destra si accentra e con un tiro a gito batte Maignan. Gol di gran prestigio!

21:50 inizia il secondo tempo. Tripla sostituzione nel Napoli. dentro Ostigard, Olivera e Simeone al posto di Rrahmani, Mario Rui e Elmas. Nel Milan Romero prende il posto di Pulisic.

Primo tempo: finisce 2-0 per il Milan. Punizione forse troppo severa per il Napoli che non è stato particolarmente fortunato ma neanche tanto bravo, soprattutto in difesa.

45′ sono 5 i minuti di recupero assegnati da Orsato

44′ Raspadori spreca una buona occasione da pochi passi, tirando alto

I tifosi rossoneri dal settore ospiti lasciano partire numerosi cori contro i napoletani

31′ Nuovo vantaggio Milan. Traversone di Calabria, sempre lui. In area Giroud colpisce ancora di testa, con un pizzico di fortuna, palo e gol per lo 0-2.

28′ Politano va vicino al pareggio, ma per lui, clamorosamente da due passi, solo l’esterno della rete

21.10 disordini sugli spalti, tra curva A e settore ospiti (numerosi petardi e fumogeni).

22′ Passa il Milan. Solo Giroud servito in area da Calabria di testa deposita agevolmente alle spalle di Meret che intuisce ma non blocca.

18′ Kalulu si accascia a terra. Entra in campo lo staff sanitario medico rossonero ma non ce la fa, al suo posto entra Pellegrino.

10′ minuto: Leao recrimina un fallo alla trequarti campo ad opera di Mario Rui, per Orsato si può continuare.

9′ sono già tre i calci d’angolo per il Napoli che ha ripreso in mano il bandolo della matassa

5′ Milan più tenace, si spinge in avanti, il Napoli prova a procedere di ripartenza

2′ Occasione Milan: Musah serve Giroud in area: Rrahmani devia in angolo.

20:45: Partiti!!!!

20:42 Le squadre sono in campo

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.

A DAZN Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, così si è espresso: “ Questa è una gara che crea tanti stimoli, credo che il Napoli abbia una rosa competitiva per stare nelle parti alte della classifica e le vittorie sono un toccasana per qualsiasi problema si venga a creare. Il passato è passato, ora pensiamo alla partita di stasera”.

L’assenza di Osimhen che valore ha? Non avere un giocatore come Osimhen non è mai positivo, ma abbiamo Simeone, un calciatore di talento, in panchina. Raspadori è titolare in Nazionale spesso, possiamo sempre schierare una formazione competitiva“.

Alex Meret ai microfoni di DAZN: “E’ importante avete continuità nei risultati: è un po’ mancata nella prima parte della stagione. Partita fondamentale per noi e per la nostra classifica: può riportarci nel gruppetto di squadre là davanti“.

