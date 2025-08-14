Live: Napoli-Olympiacos: Gran gol di Politano. Lukaku KO per infortunio. Nella ripresa Lucca raddoppia (2-0, 16′ Politano, 52′ Lucca)

Napoli-Olympiacos: ultimo test dei Campioni d’Italia. Napoli con la nuova maglia color Cafè, la terza, Olympiacos con la storica divisa bianco-rossa
65′ Di Lorenzo toccato in area dopo un batti e ribatti da Strefezza, ma l’arbitro sorvola (poteva essere penalty)
52′ GOOOOLL DEL NAPOLI CON LUCCA!!! Il Napoli parte da Milinkovic, esce con Lobotka, Di Lorenzo, KDB porta palla, apre per McTominay e trova la zampata di Lucca che si allunga e a porta libera segna il 2-0
19:06 Inizia la ripresa
46′ Finisce il primo tempo
44′ Resta a terra De Bruyne toccandosi la caviglia dopo un salto. Poi si riprende
35′ Conte furioso! Brutto fallo su Rrahmani a palla lontana.. altro che amichevole…
31′ Lukaku recupera palla del belga, prova il tiro ma subito dopo si accascia toccandosi il polpaccio. Problema muscolare per lui entra Lucca
29′ Ammonito De Bruyne per una gamba tesisa all’altezza del ginocchio (in partita al VAR avrebbe rischiato il rosso)
26′ Ammonito Hezze per fallo, stavolta su De Bruyne che era andato via in percussione.
16′ GOOOOLLLLLL DI POLITANO! L’esterno rientra da destra e con un tiro a giro fa un gol pregiatissimo!
18.02 INIZIA LA GARA!
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.
OLYMPIACOS: Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. A disp: Paschalakis, Kalogerpoulos, Strefezza, Liatsikouras, Onyemaechi, Mouzakitis. All. Mendilibar.