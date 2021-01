LIVE – Napoli-Parma (1-0 31′ Elmas): terminato il primo tempo

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma, prima partita del girone di ritorno di Serie A. Per aggiornare premi F5 o clicca qui.



Partita che per buona parte è stata chiusa ma ci ha pensato Elmas, con una grande percussione centrale, a sbloccarla. Si chiude così il primo tempo.

Termina il primo tempo di Napoli-Parma con il risultato di 1 a 0.

Solo 1 minuto di recupero.

42′ – Lozano vicinissimo al gol! Petagna, trovato da Insigne con una splendida giocata, crossa in mezzo ed il Chucky per poco non realizza il 2 a 0. Peccato!

41′ – Ospina blocca senza problemi un cross conseguente ad un’azione offensiva del Parma.

38′ – Gli azzurri sventano una possibile occasione pericolosa del Parma da punizione.

31′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Elmas, dopo una grande percussione solitaria in mezzo, riesce a trovare il gol del vantaggio! 1 a 0 per il Napoli!

27′ – Zielinski prova a cercare Lozano in area ma sbaglia il passaggio e Sepe blocca senza problemi.

23′ – Gioco interrotto per via di Gagliolo del Parma che è rimasto a terra. Si è ripreso dopo poco.

Partita ancora ferma sullo 0 a 0. Com’era facilmente pronosticabile il Napoli prova a fare la partita mentre il Parma gioca di ripartenza sfruttando molto la velocità di Gervinho.

8′ – Ancora un calcio d’angolo per il Napoli. Il tiro di Insigne però non risulta pericoloso per Sepe

6′ – Koulibaly blocca Gervinho in ripartenza, che aveva saltato senza problemi Manolas.

4′ – Grande recupero difensivo di Elmas che sventa una minaccia dopo un passaggio sbagliato di Manolas. Sul successivo contropiede azzurro, arriva il giallo per Gaglio per fallo su Lozano.

2′ – Grande azione di Di Lorenzo-Lozano sulla destra che per poco non risulta pericolosa. La difesa del Parma respinge il cross rasoterra del Chucky.

PARTITI! Il primo passaggio è degli ospiti.

Squadre appena entrate in campo per l’inizio della sfida.

17:50 – Le due squadre hanno terminato il riscaldamento, a breve saranno in campo per il calcio d’inizio.

Gattuso e D’Aversa hanno comunicato le formazioni ufficiali delle due squadre, che potete leggere di seguito:

Napoli (4-2-3-1) : Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Elmas; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Elmas; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Il Napoli arriva a questa sfida dopo la vittoria contro lo Spezia in Coppa Italia, dove ha guadagnato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. E dopo anche tutte le voci su Gattuso di questi ultimi giorni. Il Parma, invece, arriva da diverse sconfitte in campionato e con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite.

