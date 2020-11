LIVE – Napoli-Rijeka 0-0

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match tra Napoli e Rijeka, valevole per il quarto turno della fase a gironi di Europa League.

23′ Ci prova Petagna a scuotere la gara, ma la sua conclusione dal limite è centrale: nessun problema per l’estremo difensore croato.

20′ Fase di stallo del match, con le due squadre che stanno concedendo davvero poco.

11′ Ghoulam batte un calcio di punizione dalla trequarti, cercando Bakayoko: il francese impatta di testa ma non riesce a dare forza al pallone, che viene facilmente bloccato da Nevistic.

7′ Che occasione per il Rijeka! Tomecak entra in area, dopo uno scambio rapido, e calcia in porta, ma la conclusione è altissima e non impensierisce minimamente Meret.

6′ Conclusione al volo di Elmas dal limite dell’area: palla fuori.

4′ Cross dalla destra di Politano, sul secondo palo, per Elmas, ma la palla è lunga e il macedone, in spaccata, non riesce ad impattarla al meglio.

4′ Azzurri che fanno girare il pallone, cercando il varco giusto, ma la difesa del Rijeka è serratissima.

Il Napoli batte il calcio d’inizio: comincia il match!

20.59 Viene osservato un minuto di silenzio, in onore del Pibe de Oro

20.55 Le squadre tornano in campo: tutto pronto per l’inizio del match.

20.51 Lo speaker, “Decibel” Bellini, con un bellissimo monologo, ha omaggiato la memoria di Diego Armando Maradona.

20.45 Termina la sessione di riscaldamento, le squadre rientrano negli spogliatoi.

20. 35 Ricordiamo le formazioni ufficiali del match:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic

20. 31 Il Pibe de Oro è stato celebrato anche “musicalmente”, visto che, durante il riscaldamento dei calciatori del Napoli, dagli altoparlanti risuonava “Live is Life”, celebre brano degli Opus, divenuta celebre proprio grazie alle prodezze della leggenda argentina.

20. 30 Serata surreale quella del San Paolo, il giorno dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, la cui immagine compare sui maxi-schermi dello stadio, così come promesso dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

