LIVE – Napoli-Salernitana 1-1: pareggia Bonazzoli

Amici lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Salernitana, gara valida per la 23 giornata del campionato di Serie A.

38′ – Occasione per il Napoli con Fabian che calcia dalla distanza ma Belec devia in angolo.

36′ – Sostituzione per la Salernitana: esce Schiavone per infortunio, entra Jaroszynski.

33′ – Pareggia la Salernitana con Bonazzoli che da solo in area batte Meret.

30′ – Ammonito Obi per fallo su Lobotka.

23′ – Ammonito Delli Carri per fallo su Rrahmani.

22′ – Grandissima azione del Napoli che arriva ancora una volta alla conclusione con Lozano che però in scivolata non riesce a colpire bene il pallone e lo manda sul fondo.

18′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL il Napoli passa in vantaggio con Juan Jesus che dopo una mischia in area segna in girata con il sinistro.

12′ – Ancora Napoli con Lozano che calcia da buona posizione ma il suo tiro è debole e centrale e viene bloccato da Belec.

11′ – Altra occasione per il Napoli con Fabian che ci prova a giro dalla distanza ma Belec mette in angolo.

6′ – Prima occasione per il Napoli con Mario Rui che ci prova su punizione ma Belec mette in angolo.

15:00 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato al Napoli.

Formazioni Ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens;. All. Spalletti.

A disposizione: Ospina, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Insigne, Osimhen, Petagna, Politano.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Veseli, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio; Obi, Kechrida; Bonazzoli, Vergani. All. Colantuono.

A disposizione: Russo, Guerrieri, Jaroszynski, Simy, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone, Iervolino, Guida.

Sestina Arbitrale

ARBITRO: Luca PAIRETTO di Nichelino (TO);

Assistenti di linea: Longo e Bottegoni;

IV uomo: Cosso;

addetto al VAR: Banti;

assistente al AVAR: Baccini.

