LIVE – Napoli-Spezia (0-0): Zielinski ci prova da fuori ma niente da fare

Napoli-Spezia, valida per la sesta giornata di Serie A.

Due cambi per lo Spezia: dentro Hristov e Ellertsson, out Ampadu e Bourabia

Altro cambio per il Napoli: fuori Kvara, dentro il Cholito Simeone.

Cambio nello Spezia: fuori Simone Bastoni e dentro Kovalenko.

60′ – Zielinski! Il polacco prova il tiro dal limite dell’area dopo essere stato pescato da Lobotka, Dragowski spedisce in angolo. Sul calcio d’angolo successivo il colpo di testa di Elmas finisce fuori di poco.

59′ – Punizione per il Napoli che si è conclusa con un nulla di fatto.

Doppio cambio nel Napoli. Dentro Zielinski e Lozano, out Politano e Anguissa.

51′ – Raspadori vicino al gol! Di Lorenzo da destra serve in area l’attaccante, che da buona posizione manca di poco l’impatto con la palla.

46′ – Prima azione molto pericolosa di questo secondo tempo del Napoli. Elmas triangola con Raspadori, con quest’ultimo che lascia per Anguissa. Il tiro però è parato da Dragowski.

Spalletti effettua la prima sostituzione: fuori Ndombele, dentro Lobotka.

Ripartiti! Iniziato il secondo tempo di Napoli-Spezia.

Al termine del primo tempo, Gyasi ha parlato a DAZN: “Stiamo facendo bene: fa molto caldo, siamo compatti e dobbiamo sfruttare meglio le ripartenze. Contro questa squadra non ne capitano molte: dobbiamo spingere anche nella ripresa e cercare di concretizzare di più“.

Termina 0 a 0 il primo tempo tra Napoli e Spezia.

45′ + 1′ – Schema su punizione non riuscito, la palla poi arriva a Rrahmani che tira altissimo sopra la traversa.

2 i minuti di recupero.

45′ – Brutto fallo di Gyasi su Anguissa, che si becca il cartellino giallo. Punizione per il Napoli.

41′ – Gyasi avanza incontrastato fino al limite dell’area di rigore del Napoli e prova il tiro. Meret respinge in calcio d’angolo.

31′ – Bel filtrante di Mario Rui per Kvara, ma il cross basso è deviato ed è angolo per il Napoli. Sugli sviluppi del calcio d’angolo gli azzurri non trovano il modo di rendersi pericolosi.

29′ – Brutto errore in fase di costruzione del Napoli che regala palla allo Spezia, calcio d’angolo per gli ospiti. Fortunatamente, calcio d’angolo inoffensivo.

23′ – Kvaratskhelia trovato da Elmas sulla sinistra, dopo due finte prova il tiro angolato ma Dragowski si tuffa e blocca.

22′ – Ancora Kvara sulla sinistra che serve al centro, e fuori area, Anguissa completamente libero. Il tiro del centrocampista è parato facilmente da Dragowski.

20′ – Gioco fermo per l’infortunio di Dragowski. Per ora il portiere dello Spezia rimane in campo.

17′ – Il calcio d’angolo battuto da Politano non risulta pericoloso per lo Spezia.

15′ – Sulla punizione, la palla ribattuta rimane in area e viene data a Kvara che prova il tiro rasoterra sul secondo palo. Dragowski fa una bella parata, poi fischiato fuorigioco in favore dello Spezia.

14′ – Fallo di Reca su Politano, ma l’arbitro non estrae il cartellino giallo. Punizione per gli azzurri.

10′ – Brutto colpo ricevuto da Di Lorenzo che rimane per un po ‘a terra. Fortunatamente il capitano si rialza senza nessun problema.

6’ – Grande azione di Kvara sulla sinistra dove ne scarta due, ma il tiro è debole e finisce sul corpo di un giocatore dello Spezia. Ma grande azione personale di Khvicha.

Iniziata Napoli-Spezia!

14:55 – Le squadre hanno concluso il riscaldamento e sono pronte per il fischio d’inizio.

14:52 – Kvaratkshelia riceve il premio di Giocatore del Mese di Agosto dal ds Giuntoli.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Ndombele, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA (4-4-2) : Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.Gotti.

Dopo la bellissima vittoria in Champions League contro il Liverpool, il Napoli riprende il proprio cammino in Serie A. E lo fa affrontando lo Spezia, squadra contro cui non ha mai vinto al Maradona in campionato. Spalletti deve fare a meno di Osimhen, dato che sarà fuori per circa 4-5 settimane a causa del suo infortunio.

