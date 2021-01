LIVE – Napoli-Spezia 1-2: ospiti in vantaggio con Pobega

Il Napoli perde in casa con lo Spezia 2-1 una gara valida per la sedicesima giornata di campionato e ottiene la prima sconfitta casalinga del 2021.

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spezia, gara valida per la 16 giornata del campionato di Serie A.

95′ – Finisce la partita, lo Spezia batte il Napoli 2-1. Decidono i gol di Nzola e Pobega.

90′ – Sono stati concessi 5 minuti di recupero.

89′ – Grande occasione per il Napoli con Elmas che calcia alto da ottima posizione.

83′ – Cambio per il Napoli: esce Fabian, entra Llorente.

82′ – Spezia in vantaggio con Pobega.

78′ – Sostituzione per lo Spezia: esce Farias, entra Erlic.

77′ – Espulso Ismajli per doppio giallo.

75′ – Doppio sostituzione per il Napoli: entrano Lobotka e Elmas al posto di Zielinski e Bakayoko.

68′ – Pareggia lo Spezia con un rigore di Nzola.

66′ – Rigore per lo Spezia causato da un fallo di Fabian Ruiz.

65′ – Ammonito Pobega per fallo su Di Lorenzo.

60′ – Ammonito Ismajli per un fallo tattico su Zielinski.

57′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Napoli in vantaggio, ha segnato Petagna.

53′ – Petagna si rende subito pericoloso con un tiro ravvicinato respinto da un grande intervento di Provedel.

52′ – Cambio per il Napoli: esce Politano, al suo posto entra Petagna.

51′ – Prima occasione per il Napoli con Lozano che calcia dal limite ma blocca Provedel.

45′ – Doppio cambio nello Spezia, entrano Pobega e Gyasi per Agudelo e Deiola.

19:09 – Inizia il secondo tempo.

47′ – Termina il primo tempo, il Napoli crea tanto ma non concretizza. Risultato fermo sullo 0-0.

45′ – Sono stati concessi 2 minuti di reupero.

36′ – Ancora Napoli pericoloso con Insigne che all’interno dell’area calcia a giro ma Provedel mette in angolo.

21′ – Napoli ancora vicino al gol con Politano che con una serpentina entra in area e calcia a giro di poco alto sopra la traversa.

12′ – Tre grandissime occasioni per il Napoli che si rende pericoloso con tre tiri ravvicinati salvati da Provedel e dalle deviazioni dei difensori piazzati sulla linea di porta.

6′ – Altra occasione per il Napoli, questa volta è Bakayoko a calciare dal limite ma Provedel mette in angolo.

3′ – Altra occasione per il Napoli con Politano che calcia dal limite ma il tiro è deviato e finisce in angolo.

1′ – Grandissima occasione per il Napoli con Lozano che mette in mezzo per Insigne che da solo davanti a Provedel mette sul fondo.

18:04 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato allo Spezia.

17:45 – Le squadre sono in campo per io riscaldamento, tra 15 c’è il calcio d’inizio!

Formazioni Ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko; Zielinski, Politano, Lozano, Insigne.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Deiola; Agudelo, Nzola, Farias.

