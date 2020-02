LIVE – Napoli-Torino 1-0 (20′ Manolas)

Seguite con noi le emozioni di Napoli-Torino, direttamente dal San Paolo per la 26^ giornata di Serie A.

Il Napoli chiude avanti il primo tempo, 1-0 grazie all’incornata di Manolas sul calcio di punizione battuto da Insigne. Dopo qualche minuto di difficoltà gli azzurri hanno preso il dominio del gioco. Ancora troppo lento il giro palla per impensierire davvero la retroguardia attenta del Torino, ma quando gli azzurri hanno deciso di mettere il piede sull’acceleratore le occasioni sono arrivate. Da vedere se Fabian Ruiz tornerà in campo nel secondo tempo dopo lo scontro subito nel recuepero.

45’+2′ – Finisce il primo tempo dopo un minuto supplementare aggiuntivo per l’infortunio di Fabian.

45’+1′ – Giù Fabian Ruiz dopo uno scontro di gioco, necessario l’intervento dello staff sanitario. Nella stessa azione, Politano prova a coordinarsi dalla distanza ma il pallone viene murato dalla difesa granata. Allan ed Elmas iniziano il riscaldamento.

45′ – E’ stato concesso un minuto di recupero.

43′ – Milik di testa da distanza ravvicinata! Palla spiovente, presa troppo in alto per angolarla. Finisce alta, toccando la parte superiore della traversa.

40′ – Giallo anche per Zaza. Troppo veemente il suo recupero su Lobotka, sdraiato dopo aver scaricato il pallone.

36′ – Ammonito Rincon! In scivolata, fuori tempo, stende Politano.

34′ – Punizione dai 25 metri per il Napoli, Insigne calcia ma il suo destro esce di poco sopra la traversa.

30′ – Splendida azione del Napoli! Insigne conclude al volo su sponda di testa di Milik in area di rigore. Vola Sirigu che mette il pallonetto in angolo. Un vero miracolo.

24′ – Occasione clamorosa per Insigne! Il capitano del Napoli intercetta un retropassaggio diretto al portiere, si porta davanti a Sirigu tallonato da Izzo ma sbaglia clamorosamente la scelta. Il suo esterno destro finisce docile tra le braccia del portiere.

23′ – Politano ci prova da fuori area. Sinistro troppo angolato, lontano dalla porta.

Gol di testa di Kostas Manolas che salta in mischia su un calcio di punizione battuto dal settore di destra! Napoli in vantaggio!

20′ – GOL!!! GOL!!! GOL DEL NAPOLI!!! Ha segnato Manolas!!!

15′ – Fase di stallo della gara. Dopo un inizio difficile il Napoli aveva trovato diverse volte il modo di rendersi pericoloso. Ma ora il pallone gira molto più lentamente ed il Torino, ben piazzato, può difendersi.

9′ – Occasione per Milik! Bell’azione del Napoli che fa girare velocemente palla. Dal limite dell’area il polacco si gira e lascia partire il mancino. Sirigu si distende e respinge.

8′ – Gioco fermo, Baselli finisce giù dribblato da Di Lorenzo. Problemi per il numero 8 del Torino. Fabian Ruiz mette il pallone fuori.

3′ – Contropiede fulminante guidato da Zielinski che libera Insigne sulla sinistra. Ci prova di prima ma allarga troppo il destro. Palla lontana dalla porta di Sirigu.

2′ – Torino subito in attacco e pericoloso. Ospina manca un’uscita su angolo spalancando la porta. La difesa mura.

20.48 – Fischio d’inizio! Il primo possesso è del Torino.

20.45 – Squadre schierate per l’inno della Serie A. Da segnalare, un bel lungo abbraccio tra Gattuso e Longo.

20.30 – Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

20.14 – Azzurri in campo per il riscaldamento

Queste le formazioni ufficiali di Napoli e Torino.

Napoli in maglia azzurra per il confronto contro i granata (oggi in maglia bianca).

Buonasera a tutti gli amici di 100×100 Napoli, eccoci qui pronti per la diretta testuale di Napoli-Torino, partita valida per la 26^ giornata di Serie A.

“E’ la partita perfetta per capire se siamo guariti”, queste le parole di Gennaro Gattuso dopo le due vittorie esterne con Cagliari e Brescia e l’ottima prova ottenuta con l’1-1 di Champions League contro il Barcellona. Il Napoli vede finalmente da vicino al zona Europa con la possibilità di consolidare la sesta posizione che vorrebbe dire Europa League. Per farlo, dovrà necessariamente invertire il trend interno: con “Ringhio” in panchina il Napoli infatti ha perso quattro delle prime cinque gare al San Paolo, contro Parma, Inter, Fiorentina e Lecce, con l’unica vittoria ottenuta contro la Juventus.

Il Torino è invece alla ricerca disperata di punti dopo cinque sconfitte consecutive, con soli cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Per cercare di non uscire a mani vuote dal San Paolo, i granata punteranno sulla fisicità e sulla fame, con il neo-tecnico Longo che ha perso le sue prime due gare alla guida del Toro. Belotti pericolo pubblico numero uno, che raggiunge le 200 presenze in Serie A, traguardo che vorrà festeggiare sicuramente con un gol che manca al “Gallo” da ben sei gare.

