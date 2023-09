LIVE-Napoli-Udinese: 4-1! Poker degli azzurri! (19’Zielinski, 39’Osimhen, 74’Kvaratskhelia, 81’Samardzic, 82’Simeone)

Napoli-Udinese: 4-1! Il Napoli dà un calcio alle polemiche e mette in campo il suo gioco migliore. Si sono visti gli automatismi di un tempo. Bel poker: in gol i gioielli Osimhen e Kvara, oltre a Zielinski e Simeone.

90′ +2′ Vince il Napoli e finalmente convince! Gioco a tratti molto entusiasmante, come il ‘vecchio Napoli’. Centrocampo all’altezza e trio in attacco in gran spolvero con Natan e Ostigard che hanno fatto buona guardia in difesa. Lo stadio Maradona osanna i suoi campioni.

83′ Per il Napoli: fuori Kvara e Anguissa e dentro Elmas e Raspadori.

82′ GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Non si placano fortunatamente gli azzurri. Kvaratskhelia scodella in mezzo per il colpo di testa di Simeone che a porta vuota schiaccia a terra e manda in rete.

81′ Accorcia l’Udinese. Samardzic dribbla quattro uomini, azione insistita, batte Meret per il 3-1.

Finale di gara scoppiettante!!!!

74′ GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! MAI GOL FU PIU’ MERITATO!!! Bijol cade nell’errore: Kvaratskhelia lesto ruba la palla salta Silvestri e a porta vuota finalmente mette a segno il suo primo gol in questo campionato!!!! 3-0

72′ Per l’Udinese fuori Lovric e Kamara, dentro Pereyra e Zemura.

71′ Nel Napoli entra Cajuste al posto di Zielinski.

68′ Ancora il 77 georgiano….stavolta aveva davvero preparato il colpo da biliardo! Kvicha arriva al limite dell’area di rigore e conclude con un destro secco che nuovamente centra il palo pieno a portiere battuto.

63′ Sostituzioni per il Napoli: Lindstrom e Simeone per Politano e Osimhen (il nigeriano batte il 5 a tutti, meglio preservarlo per le prossime gare).

58′ Triplo cambio per l’Udinese: Samardzic, Ferreira e Success al posto di Ebosele, Thauvin e Walace.

55′ Ci prova Kvaratskhelia che raccoglie un assist di Politano che termina sul palo. Sfortunato il georgiano.

54′ Azione devastante con triangolazione Anguissa, Lobotka, Osimhen, tutto di prima e di corsa. Il tiro del nigeriano fuori di pochissimo. Ovazione del pubblico per Osimhhen

52′ nell’area azzurra si scontrano Bijol, Anguissa e Osimhen. Staff sanitari in campo ma tutti riprendono a giocare.

21:49 E’ iniziato il secondo tempo! Nessun cambio in formazione,

45′-3′ concessi tre minuti di recupero. Termina il primo tempo con il Napoli che ha dominato la gara, costruendo con il gioco e la pazienza un meritato vantaggio. L’Udinese si è vista solo in qualche azione in contropiede.

39′ GOOOOOLLLLLLL SEGNA LUI, IL BOMBER… VICTOR OSIMHEN!!! Politano al limite dell’area libera l’attaccante azzurro che a tu per tu con Silvestri lo infila di destro. Resta immobile il nigeriano dopo il gol ma tutti i compagni corrono ad abbracciarlo e il pubblico lo osanna a gran voce. Napoli Udinese 2-0

29′ Kvaratskhelia stavolta per Mario Rui che penetra in area e prova da posizione ravvicinata, il tuo tiro va addosso a Silvestri.

27′ Kvaratskhelia apre in profondità per Osimhen che calcia con il mancino trovando la respinta del portiere.

24′ Tentativo di Kvaratskhelia: conclusione respinta in tuffo da Silvestri.

19′ GOOOOOOOLLLLLLLL ZIELINSKI DAGLI 11 METRI SPIAZZA SILVESTRI! Pallone a sinistra, portiere a destra!

17′ Chi lo batterà? Lo stadio urla Osimhen…ma la responsabilità se la prende Piotr Zielinski.

16′ Intervento di Ebosele ai danni di Kvaratskhelia. L’arbitro fa proseguire, ma richiamato dal VAR assegna il penalty!!!!

14′ Buon pressing del Napoli che mette in difficoltà gli avversari.

11′ Ottima occasione per Zielinski ! Servito ottimamente da Di Lorenzo in area manda di poco alto un ‘rigore in movimento’.

8′ Primi minuti di studio per le due squadre; il Napoli prova a costruire e a trovare i canali giusti per imporre il proprio gioco

ore 20:45 Partiti!!!

In curva A campeggia lo striscione: “Ogni oltre singolo comportamento il rispetto per la maglia resta il primo comandamento” (con evidente riferimento al fatto che Osimhen, in un momento di nervosismo ha eliminato le foto con la maglia del Napoli dal suo account Instagram).

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D’Avino , Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Rudi Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosele, Perez, Bijol, Kristensen; Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Success, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Andrea Sottil

Comments

comments