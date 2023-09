LIVE-Napoli-Udinese: nella ripresa Kvaratskhelia sfiora il gol (2-0 19’Zielinski, 39’Osimhen)

Napoli-Udinese: lo stato d’animo non è lo stesso dello scorso 4 maggio, quando gli azzurri a Udine cucirono lo scudetto sul petto dopo 33 anni. Un motivo in più per scacciare via ogni polemica e conquistare sul campo 3 punti importanti per la classifica.

68′ Ancora il 77 georgiano….stavolta aveva davvero preparato il colpo da biliardo! Kvicha arriva al limite dell’area di rigore e conclude con un destro secco che nuovamente centra il palo pieno a portiere battuto.

63′ Sostituzioni per il Napoli: Lindstrom e Simeone per Politano e Osimhen (il nigeriano batte il 5 a tutti, meglio preservarlo per le prossime gare).

58′ Triplo cambio per l’Udinese: Samardzic, Ferreira e Success al posto di Ebosele, Thauvin e Walace.

55′ Ci prova Kvaratskhelia che raccoglie un assist di Politano che termina sul palo. Sfortunato il georgiano.

54′ Azione devastante con triangolazione Anguissa, Lobotka, Osimhen, tutto di prima e di corsa. Il tiro del nigeriano fuori di pochissimo. Ovazione del pubblico per Osimhhen

52′ nell’area azzurra si scontrano Bijol, Anguissa e Osimhen. Staff sanitari in campo ma tutti riprendono a giocare.

21:49 E’ iniziato il secondo tempo! Nessun cambio in formazione,

45′-3′ concessi tre minuti di recupero. Termina il primo tempo con il Napoli che ha dominato la gara, costruendo con il gioco e la pazienza un meritato vantaggio. L’Udinese si è vista solo in qualche azione in contropiede.

39′ GOOOOOLLLLLLL SEGNA LUI, IL BOMBER… VICTOR OSIMHEN!!! Politano al limite dell’area libera l’attaccante azzurro che a tu per tu con Silvestri lo infila di destro. Resta immobile il nigeriano dopo il gol ma tutti i compagni corrono ad abbracciarlo e il pubblico lo osanna a gran voce. Napoli Udinese 2-0

29′ Kvaratskhelia stavolta per Mario Rui che penetra in area e prova da posizione ravvicinata, il tuo tiro va addosso a Silvestri.

27′ Kvaratskhelia apre in profondità per Osimhen che calcia con il mancino trovando la respinta del portiere.

24′ Tentativo di Kvaratskhelia: conclusione respinta in tuffo da Silvestri.

19′ GOOOOOOOLLLLLLLL ZIELINSKI DAGLI 11 METRI SPIAZZA SILVESTRI! Pallone a sinistra, portiere a destra!

17′ Chi lo batterà? Lo stadio urla Osimhen…ma la responsabilità se la prende Piotr Zielinski.

16′ Intervento di Ebosele ai danni di Kvaratskhelia. L’arbitro fa proseguire, ma richiamato dal VAR assegna il penalty!!!!

14′ Buon pressing del Napoli che mette in difficoltà gli avversari.

11′ Ottima occasione per Zielinski ! Servito ottimamente da Di Lorenzo in area manda di poco alto un ‘rigore in movimento’.

8′ Primi minuti di studio per le due squadre; il Napoli prova a costruire e a trovare i canali giusti per imporre il proprio gioco

ore 20:45 Partiti!!!

In curva A campeggia lo striscione: “Ogni oltre singolo comportamento il rispetto per la maglia resta il primo comandamento” (con evidente riferimento al fatto che Osimhen, in un momento di nervosismo ha eliminato le foto con la maglia del Napoli dal suo account Instagram).

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D’Avino , Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Rudi Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosele, Perez, Bijol, Kristensen; Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Success, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Andrea Sottil

Comments

comments