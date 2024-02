LIVE-Napoli-Verona: la ribaltano gli azzurri e battono il Verona (2-1, 71′ Coppola; 79′ Ngonge, 87′ Kvaratskhelia)

Napoli-Verona ore 15 allo stadio Maradona: azzurri alla ricerca di punti utili per la classifica

Bravi gli uomini di Mazzarri a non arrendersi sul sorprendente 0-1 scaligero giunto al 71′. Ci pensano l’ex gialloblù Ngonge e poi Kvaratskhelia, oggi illuminato, a raddrizzare una partita importante per la classifica del Napoli. Buono l’approccio di Linstrom entrato nella ripresa. Il Maradona oggi sorride (ma che fatica). I tifosi sperano in una svolta positiva per questo campionato.

90’+5 Finisce il match 2-1 per il Napoli

87′ GOOOOLLLLLLLLL!!!!! La ribalta il Napoli!!! Il talento del ragazzo georgiano è uscito fuori!!! Kvaratskhelia trova un destro a giro da fuori area, nulla può Montipò… 2-1 per gli azzurri

79′ GOLLLLLLL !!!!!! Pareggio del Napoli!!!!! Lindstrom scruta l’area e trova Ngonge in posizione favorevolissima: il belga finalmente riesce a superare Montipò. E’ il gol dell’ex.

77′ Azione insistita del Napoli con Mazzocchi e poi Lindstrom, salva miracolosamente Montipò

75′ Lobotka ammonito per aver fermato Suslov in ripartenza

72′ Passa il Verona! Punizione di Suslov che trova la deviazione di Coppola con la spalla che mette a segno il suo primo gol in serie A

70′ il Napoli appare più timido e meno incisivo nelle manovre

66‘ Punizione gialloblù che per poco non trova il colpo vincente di Dawidowicz in area.

65′ Ammonito Lindstrom, fallo su Duda al limite dell’area.

62′ Mazzarri passa al 4-2-3-1: dentro Lindstrom e Ngonge per Cajuste e Politano.

58′ Kvaratskhelia non si arrende, entra in area, va al tiro ma troppo difficile dalla sua posizione trovare lo specchio della porta

53′ Ammonito Suslov, per fallo su Mazzocchi.

49′ Entra Mazzocchi per Mario Rui

48′ Lazovic, destro violento dal limite, Gollini pronto a deviare in angolo

46′ Giallo per Mario Rui, salterà il Milan perchè diffidato

16:05: inizia il secondo tempo

45’+1′ Finisce 0-0 il primo tempo

42′ Ripartenza Verona. Noslin arriva al cross da destra: trova Folorunsho in area che però manda fuori

36′ Viene ammonito il tecnico del Verona, Marco Baroni, per proteste

34′ Mario Rui con Montipò fuori dai pali cerca un super gol da centrocampo ma non lo trova

32′ Ammonito Dawidowicz, per fallo su Cajuste involatosi in ripartenza.

30′ il Verona riesce nell’intento di far abbassare il ritmo agli azzurri negli ultimi 10 minuti meno pericolosi

22′ il leitmotiv dell’incontro è il Napoli che fa la partita (tre occasioni limpide fino a questo momento sventate da Montipò) e il Verona che prova a sfruttare qualche contropiede

12′ Si ripete Montipò dopo due minuti su Kvaratskhelia che calcia al volo ma trova il portiere pronto a difendere la sua porta

10′ Kvara, oggi in giornata, dalla sinistra calcia col mancino dal limite dell’area forte preciso: miracolo Montipò che mette in angolo

9′ Prima azione gialloblù: Folorunsho conclusione dal limite la palla finisce a lato.

7′ azione incisiva sul versante sinistro: Kvaratskhelia dopo una serie di finte cade in area: per l’arbitro Piccinini è solo angolo

5′ Napoli propositivo già in varie occasioni: conduce il gioco, vivace il Cholito in avanti

Ore 15:02 Partiti!!!

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. Allenatore Marco Baroni

Nel pre-gara è intervenuto ai microfoni di Dazn Pasquale Mazzocchi : “Loro avranno spirito di sacrificio, dobbiamo cercare di fronteggiare questo aspetto se vogliamo fare uscire le nostre qualità“.

Comments

comments