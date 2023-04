LIVE-NAPOLI-VERONA primo tempo (0-0)

Il Napoli affronta il Verona allo stadio Maradona, fischio d’inizio alle ore 18, per proseguire la corsa verso la storia!

28′ Napoli in crescita e alla ricerca dello spunto giusto per sbloccare il match

21′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo autogol del Verona annullato per fuorigioco attivo di Olivera.​​​​​​​

15′ Ottima combinazione per gli azzurri, Demme e Olivera. Palla filtrante in area per Raspadori che per poco non aggancia. La palla è preda di Montipò.

11′ Verona nei primi minuti aggressivo tiene bene il campo nell’ottica di impedire al Napoli di costruire in attacco

Ore 18:00 Partitiiiiiiii Trovato l’accordo tra tifosi e società. Gli Ultras sono al proprio posto in curva A e in curva B per supportare la squadra. Sventolano le bandiere, si diffondono i cori allo stadio Maradona.

Ore 17:55 Le squadre sono in campo

Per la 30ª giornata di Serie A, prima della gara di ritorno in Champions con il Milan di martedì, Spalletti ricorre ad alcuni cambi di formazione. In porta Meret, linea a quattro in difesa formata da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera. In mediana esordio stagionale per Diego Demme, con Anguissa ed Elmas ai lati. In attacco Politano a destra e (vera novità per gli azzurri) Lozano a sinistra. Punta centrale Raspadori. Osimhen parte dalla panchina.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Luciano Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Lasagna, Abildgaard; Gaich. All. Marco Zaffaroni.

