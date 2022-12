LIVE – NAPOLI – VILLAREAL: 1-1 dopo il primo tempo (1-1 12′ Capoue, 14′ Osimhen)

LIVE – Torna in campo il Napoli al Maradona, nell’amichevole con il Villareal degli ex Albiol e Reina.

45′ Intervento decisivo di Meret su un tiro di Capoue, termina il primo tempo con il risultato di 1-1.

37′ Ndombele apre il gioco per Elmas: palla per Osimhen che calcia prontamente ma fuori misura.

28′ Mario Rui serve Kvara in avanti, il georgiano in area incespica sul pallone. E’ alla ricerca della sua forma migliore.

22′ Dopo le due fiammate del primo quarto d’ora le squadre continuano a studiarsi e a costruire gioco.

18′ Elmas reclama un calcio di rigore dopo un pestone subito in area. Per l’arbitro si può giocare.

14′ – GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Yeremi Pino sbaglia il passaggio, si intromette Osimhen, gli ruba il pallone, vola in area e fa partire un missile di destro che trafigge Reina (1-1). Devastante il nigeriano.

12′ segna il Villareal con Capoue dopo una discesa ben congegnata sulla sinistra di Mojica. Cross al centro allontanato da Juan Jesus ma sulla ribattuta Capouè si fa trovare pronto e col sinistro batte Meret (0-1)

1′ Mario Rui cerca Osimhen con un lancio profondo: Albiol respinge ma non troppo, Raspadori prova a calciare ma il suo tiro non trova lo specchio della porta.

2030: Partiti!!!!! In curva B lo striscione dedicato a Siniša Mihajlović (“Fiero e leale, addio Sinisa valoroso rivale”). In campo un minuto di raccoglimento per ricordare l’allenatore serbo, ex calciatore.

20:25: Riflettori di nuovo accesi allo stadio Maradona!!! Circa 20mila gli spettatori presenti sugli spalti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

VILLARREAL (4-3-3): Reina, Kiko, Albiol, Pau Torres, Capoue, Mojica, Jackson, Alex B., Morlanes, Yeremi, Collado. Allenatore: Setién.

Per questa amichevole di lusso ecco le formazioni:

Dopo il breve ritiro in Turchia, dove la squadra di Luciano Spalletti ha disputato due gare (con due vittorie) contro Antalyasport e Crystal Palace gli azzurri tornano in campo allo stadio di Fuorigrotta per il match con la squadra spagnola.

