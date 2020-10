LIVE – Oggi l’ultimo giorno di Calciomercato: Ounas-Cagliari, è fatta

Oggi è l’ultimo giorno di questa sessione di Calciomercato particolare e seguiremo queste ultime ore di mercato in diretta testuale. Per rimanere aggiornato, premi F5 o clicca qui.

Per quanto riguarda il Napoli, si attende l’ufficialità di Bakayoko in azzurro; nel frattempo il club azzurro ha piazzato alcuni esuberi: Ciciretti al Chievo Verona e Luperto al Crotone (di quest’ultimo manca l’ufficialità). Milik è destinato a rimanere in azzurro almeno fino a gennaio dato il mancato accordo con la Fiorentina. Fiorentina che vede sempre più vicino un ex azzurro: José Callejon, approdato poco fa a Firenze per chiudere il tutto.

In ambito calciomercato, poi, c’è l’affare Chiesa-Juventus che è in dirittura d’arrivo dopo l’accordo trovato; in casa Inter, invece, Asamoah sta lavorando per rescindere il contratto con il club che potrebbe provare di nuovo a prendere Victor Moses. Il Milan cerca ancora un difensore.

17:00 – Difficile vedere il ritorno di Nainggolan all’Inter, la Roma continua a trattare Smalling. Inter al lavoro con il Parma per uno scambio di prestiti Gervinho-Pinamonti. Ufficiale l’approdo di De Sciglio al Lione in prestito, comunicato poco fa dalla Juventus.

17:10 – Ounas al Cagliari è fatta. Poco fa è arrivata la notizia che Napoli e Cagliari hanno trovato l’accordo. Saltato lo scambio Gervinho-Pinamonti.

17:30 – Si sblocca l’affare Perotti-Fenerbahce, l’argentino si trasferirà in Turchia ma salta il ritorno di El Shaarawy. Il Crotone prende Siligardi dal Parma mentre quest’ultima ci prova per Saponare. Pirola va in prestito al Monza.

17:50 – Il contratto per il passaggio di Chiesa alla Juventus è stato depositato in Lega. Kluivert al Leipzig, il trasferimento ora è ufficiale.

18:00 – La Sampdoria pensa a Llorente del Napoli come nuovo attaccante.

18:10 – Asamoah non è più un giocatore dell’Inter. Rescissione consensuale del contratto conclusa positivamente. Roma-Smalling, l’affare non si sblocca.

Comments

comments