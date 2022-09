LIVE – Rangers Glasgow-Napoli: (0-0) è iniziato il secondo tempo

Gentili lettori di 100x100Napoli buona sera e benvenuti alla diretta testuale di Rangers Glasgow-Napoli, valida per la sesta giornata di Serie A.

58′ – Ancora Zielinski dal dischetto che però viene però parato da McGregor!

56′ – GOOOLLL! Rigore di Zielisnki parato! Sulla ribattuta Politano mette in rete! Ma c’è il Var. Gol annullato! Si ripete.

55’ – Doppio giallo per Sands che lascia il campo.

55’ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. Palla in profondità per Simeone che entrando in area di rigore viene atterrato da Sands.

53’ – Rangers, cartellino giallo per Sands.

46’ – È iniziata la ripresa

Fine primo tempo

45+1’ – Destro di Kvaratskhelia di poco a lato alla sinistra di McGregor.

Concessi 2 minuti di recupero.

42’ – Napoli, cartellino giallo per Politano.

37’ – Punizione di Zielinski, Di Lorenzo non riesce ad impattare dal centro dell’aria, la squadra scozzese mette in calcio d’angolo.

35’ – Rangers: Cartellino giallo per Lundstram.

22’ – Rangers: Cartellino giallo per Morelos.

17’ – Bell’azione di Zielinski che manda al tiro Simeone che para il portiere para e devia in calcio d’angolo.

13’ – Grande parati di Meret su tiro da fuori dall’aria di Arfield.

3’ – Tiro dal limite di Zielinski che colpisce il palo esterno.

1′ – Rangers subito vicini al gol. Il numero 20 spedisce di poco sopra la palla sopra la traversa.

È INIZIATA RANGERS GLASGOW-NAPOLI

RANGERS (4-2-3-1) – McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Davis, Lundstram; Jack, Arfield, Kent; Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Comments

comments