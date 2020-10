LIVE, Real Sociedad-Napoli (0-0)

LIVE, La Real Sociedad prima in classifica in Liga ospita il Napoli di Gattuso. Segui con noi la diretta testuale della gara.

22’ Bruttissime notizie per il Napoli: si ferma di nuovo Insigne per un problema alla gamba. Dentro Lozano.

12’ Ancora clamorosa occasione azzurra. Fantastica imbucata di Petagna per Mario Rui che col pallonetto non trova per pochissimo la porta.

7’ Grande occasione Napoli! Serpentina meravigliosa di Insigne che poi non trova la porta per pochi centimetri.

INIZIA LA GARA

Le formazioni ufficiali della gara:

Real Sociedad: Alex, Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, Silva; Portu, Isak, Oyarzabal

Napoli: Ospina, Hyasaj, Maksimovic, Koulibaliy, Rui; Bakayoko, Demme; Lobotka Politano, Insigne; Petagna

