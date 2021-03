LIVE – Roma-Napoli (0-2 26′, 33′ Mertens): Lozano torna in campo dopo l’infortunio

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli, partita importante per la Champions League. Per aggiornare premi F5.

80′ – Il Napoli si è abbassato molto in questi minuti e la Roma è sempre presente nella metà campo azzurra. Ospina sventa una palla diventata molto velenosa.

Doppio cambio per il Napoli: dentro Elmas e Lozano, escono Politano e Zielinski

72′ – Punizione procurata da Zielinski, molto ispirato questa sera, ma che non dà i frutti sperati.

Triplo cambio nella Roma: in Mayoral, Carles Perez, Villar; out Diawara, Dzeko e Pedro.

Cambio nel Napoli: fuori l’autore della doppietta Mertens e dentro Victor Osimhen

62′ – Giallo per El Shaarawy.

61′ – Zielinski arriva in area di rigore della Roma ma il tiro non crea pericoli a Pau Lopez.

60′ – Pellegrini sfrutta l’errore di Koulibaly e tira ma prende il palo esterno.

58′ – Grande uscita del Napoli da dietro con Insigne che parte e viene fermato da Diawara che si becca il giallo.

56′ – Fabiàn prova a trovare Insigne che taglia verso la porta della Roma, ma il capitano è in fuorigioco.

48′ – Il Napoli è sotto la pressione della Roma che cerca di riaprire la partita.

46′ – Giallo per Zielinski.

45′ – La Roma subito ha la possibilità di riaprire la partita ma fortunatamente il tiro di Pellegrini non è velenoso per Ospina.

Nessun cambio per le due squadre.

Si riparte con gli azzurri che avviano il secondo tempo.

La squadra azzurra è apparsa padrona del campo nel primo tempo, con la prima parte giocata sempre nella metà campo giallorossa e nella seconda parte dove ha fatto male alla squadra di Fonseca.

Si chiude il primo tempo di Roma-Napoli, con gli azzurri in vantaggio per 2 a 0.

46′ – Giallo per Mancini.

1 minuto di recupero.

42′ – Punizione guadagnata da Mario Rui e battuta da Mertens, ma il tiro finisce sulla barriera.

36′ – Grande parata di Ospina che salva il risultato. Ancora 2 a 0 per il Napoli.

DOPPIETTA DI MERTENS!!! Dries è trovato da Politano, di testa, e segna di testa dopo un grande taglio di Insigne a trovare proprio Matteo! 2 a 0!

28′ – Napoli di nuovo vicino al gol con Koulibaly. Calcio d’angolo per gli azzurri ma fischiato fallo in attacco.

MEEEEEEEEEEEERTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENS!! Su punizione Ciro trova l’angolino alla sinistra del portiere ed è 1 a 0 per il Napoli!

25′ – Grande giocata di Zielinski che riesce a procurarsi una punizione da posizione molto interessante. Giallo per Ibanez.

23′ – Zielinski trova Mertens che ha una prateria davanti ma il belga sbaglia il controllo e la ripartenza sfuma in un nulla di fatto.

22′ – Cristante sbaglia il passaggio ed Insigne lo intercetta trovando Zielinski. Il tiro del polacco però finisce fuori.

16′ – Dzeko ci prova dal limite dell’area ma Ospina si fa trovare pronto.

11′ – Il Napoli è perennemente nella metà campo della Roma ma gli azzurri non riescono a fare la giocata decisiva.

4′ – Grande taglio di Insigne, trovato da Politano, che poi calcia fuori dopo un bello stop.

1′ – Calcio d’angolo per il Napoli dopo pochi secondi non sfruttato bene dagli azzurri.

PARTITI! La prima palla è giocata dalla Roma

20:35 – Le due squadre hanno terminato l’allenamento e sono pronte per l’inizio della gara.

Gattuso dovrà fare a meno di Rrahmani, Ghoulam, Petagna e Lobotka per questa partita per infortunio; Di Lorenzo, invece, è squalificato e non ha potuto prendere parte al match. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Napoli (4-2-3-1) : Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

Il Napoli di Gattuso affronta la Roma di Fonseca in una sfida molto importante in chiave Champions League. Gli azzurri arrivano dalla vittoria contro il Milan che ha dato ancora più fiducia a tutto l’ambiente dopo le settimane molto difficili, mentre i giallorossi hanno ottenuto l’accesso ai quarti di Europa League.

