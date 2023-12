LIVE-ROMA-NAPOLI: la Roma segna 2 gol, il Napoli resta in 9 (2-0; 75′ Pellegrini; 94′ Lukaku)

LIVE – Roma-Napoli: scontro diretto per due squadre che ambiscono alla zona Champions

90′ + 4′ direzione di gara alquanto discutibile. Il Napoli dopo un discreto primo tempo dove però non concretizza, si innervosisce nella ripresa per i tanti falli avversari, cade nella trappola della provocazione, subisce un primo gol, due espulsioni e la chiude Lukaku allo scadere del recupero. Perde la partita il Napoli per 2-0

90′ + 4′ segna Lukaku il 2-0 in contropiede

86′ ESPULSO Victor Osimhen! L’arbitro ritiene falloso un contatto con El Shaarawy e manda anche il nigeriano a fare la doccia.

83′ salva Meret smanacciando su Lukaku tutto solo davanti alla porta

75′ va in Gol la Roma con Pellegrini. Il tiro di El Shaarawy diventa un passaggio per Pellegrini, che si gira e mette in rete per l’1-0

74′ Esce Kristensen, entra Celik. Il danese era ammonito.

72′ – Giallo anche per Osimhen, a causa di un intervento irregolare su Llorente.

70′ la Roma mette dentro Pellegrini, Azmoun ed El Shaarawy. Escono i tre ammoniti Paredes, Belotti e Zalewski

66′ Zalewski ferma Politano in corsa platealmente e viene ammonito. Politano reagisce e viene ESPULSO!

61′ Ammonito Juan Jesus, per impedito la ripartenza di Belotti.

59′ ammonito anche Belotti per fallo in attacco

55′ Lobotka lamenta un dolore al costato, esce ed entra Cajuste.

54′ nuova occasione Napoli, azione manovrata e conclusione di Kvaratskhelia. Tiro telefonato.

47′ ci prova Zieliński, diagonale dal limite. Para Rui Patricio.

21:50 Inizia il secondo tempo

45’+4′ il Napoli tiene la scena negli ultimi minuti del primo tempo. Gioco e palla. Con la Roma che appena può scappa in contropiede. Finisce il primo tempo 0-0. Il presidente De Laurentiis è in tribuna.

44′ Osimhen per Anguissa in area, nulla di fatto

37′ la partita resta fallosa. 10 falli e 5 cartellini. Nuovo fallo su Kvara, ammonito Cristante

35′ Proteste Napoli: Osimhen finisce a terra in area della Roma, dopo un colpo al volto di Paredes. L’arbitro fa proseguire si rialza il nigeriano.

32′ Ammonito Kristensen, per un colpo al volto di Kvaratskhelia.

31′ Ammonito Mazzarri per proteste.

30′ Ritmi serrati: gara vivace e con qualche fallo di troppo. Ammoniti Mario Rui e Paredes.

23′ Di Lorenzo a terra dopo uno scontro aereo con Bove, qualche minuto di paura poi ce la fa

20′ Cristante trova Belotti salta Rrahmani e serve Bove al centro: da due passi miracolo di Meret che salva

18′ recupero palla di Bove che lancia Lukaku in contropiede: il belga serve Bove a giro di prima prende la traversa.

14′ su un azione di attacco della Roma Rrhamani si infortuna e fa pensare al peggio. Soccorso dai sanitari rientra in gioco

12′ le squadre si studiano e provano a costruire entrambe qualcosa di pericoloso in avanti

5′ Ndicka fa un fallo su Osimhen a ridosso del centrocampo, per l’arbitro è tutto regolare, il nigeriano resta a terra poi si rialza.

3′ squadre subito aggressive. Fallo a gamba tesa di Kristensen su Mario Rui. Non scatta l’ammonizione

2045: Partiti!!!!!

Le formazioni ufficiali: nella squadra azzurra non figura Natan in difesa mentre Zieliński sarà in campo dal 1′

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Josè Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri

