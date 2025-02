Live-Roma-Napoli: pari della Roma nel recupero, beffato il Napoli (1-1, 29′ Spinazzola; 92’Angelino)

Live-Roma-Napoli: il Napoli capolista contro una ritrovata Roma, provando ad allungare sull’Inter che ha pareggiato nel derby

Termina il match al 92′. Pari amaro per gli azzurri, che non la chiude, dopo il vantaggio nel primo tempo, soffre nella ripresa oltremodo provando a fare una gara di contenimento. Rammarico per gli uomini di Conte, il distacco dall’Inter (poteva essere +5 con la vittoria) resta a +3

92′ Pari della Roma. Cross di Saelemaekers dalla destra, Angelino al volo insacca e trova il pari

90′ 5 minuti di recupero.

87′ Il Cholito si lancia in contropiede con Raspadori in mezzo: intercettato da N’Dicka.

85′ Raspadori per Politano

81′ Per il Napoli dentro Il Cholito Simeone, esce Lukaku.

80′ Dentro Dybala, a fargli posto è Shomurodov. Entra anche Baldanzi per Rensch.

76′ Entra Mazzocchi al posto di David Neres.

73′ Ammonito Pisilli per fallo di McTominay.

72′ Punizione a rientrare di Politano, batti e ribatti, palla a Lukaku: Rensch salvare con l’aiuto della traversa, tutto fermo per un presunto fallo di Lukaku

64′ La Roma inserisce Dovbyk al posto di Cristante.

58′ Contropiede Neres lanciato sulla sinistra: il brasiliano va sul fondo ma sbaglia il cross

56′ Doppia sostituzione per la Roma: esce El Shaarawy per un problema fisico, entra al suo posto Saelemaekers. Dentro anche Paredes per Koné

50′ In area: imbucata di Lobotka, velo di Lukaku, sponda di Anguissa per McTominay che all’interno dell’area impatta male, la palla si alza e va fuori

21.50 Inizia il secondo tempo.

21.33 Termina il primo tempo con gli azzurri in vantaggio dopo aver condotto 40 minuti nell’area avversaria e aver fatto possesso palla. Bravo Spinazzola a concretizzare una occasione in facile, due episodi (su Politano e McTominay) da rivedere alla moviola. Ultimi 5′ con la Roma pericolosa in avanti.

45′ Occasione giallorossa allo scadere: colpo di testa preciso di N’Dicka che trova Meret pronto a ribattere

31′ Combinazione riuscita Lukaku-McTominay con lo scozzese che cade in area per opera di Koné, azione dubbia!

28′ GOOOOOOL FANTASTICO DI SPINAZZOLA!!! Lancio di Juan Jesus per Spinazzola che si invola sulla sinistra, Svilar esce in ritardo Spinazzola lo supera con un pallonetto di destro!!

28′ Per la seconda volta Roma Soulè impreciso, tiro che finisce ben oltre lo specchio della porta.

23′ Neres serve al centro Lukaku che fa filtrare in area per McTominay che da ottima posizione tira troppo debole. Svilar non ha difficoltà

13′ Politano ammonito per simulazione. L’esterno azzurro si era allungato il pallone e nel tentativo di recupero è caduto dopo un contatto con Pisilli: per l’arbitro è simulazione dell’azzurro. Nel treplay è fallo del romanista, poteva essere rigore!

11′ Compreso il leitmotiv della gara: il Napoli conduce il gioco e la Roma tenta in ripartenza

20:46 PARTITI!!!

Le formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

