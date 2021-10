LIVE – Salernitana-Napoli 0-0: terminato il primo tempo, gara poco emozionante

Allo stadio Arechi di Salerno si gioca Salernitana-Napoli, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. PER AGGIORNARE LA PAGINA PREMI F5.

48′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO: E’ solo 0-0 dopo la prima frazione di gioco di una gara per niente bella.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

41′ – AMMONIZIONE Napoli: giallo per Anguissa per lui il quartogiallo stagionale ed entra così in diffida

30′ – Gara senza emozioni e senza continuità di azione da entrambe le parti tra errori tecnici e interruzioni dell’arbitro.

10′ – Occasione Napoli: Politano spunto sulla destra cross in area Lozano anticipa tutti ma il suo colpo di testa finisce alto sulla traversa.

7′- Napoli vicino al gol: Di Lorenzo per Zielinski che solo nell’area piccola spreca un palla gol calciando alto

18:06 – PARTITI – IL napoli ha battuto il calcio d’inizio.

Le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Queste le formazioni delle due squadre:

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Gondo.

A disposizione: Fiorillo, Russo; Gagliolo, Veseli, Aya, Delli Carri, Jaroszynski; Obi, Kechrida; Simy, Djuiric, Vergani. All. Colantuono.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens.

A disposizione: Meret, Marfella; Zanoli, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka, Elmas; Insigne, Petagna. All. Spalletti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Michael FABBRI di Ravenna;

assistenti di linea: Tegoni e Vecchi;

IV uomo: Pezzuto;

addetto al VAR: Banti;

assistente al VAR: Alassio.

