LIVE – Salisburgo-Napoli 2-1: Guldbrandsen porta in vantaggio gli austriaci

Premi su F5 per aggiornare la diretta.

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale della partita tra Salisburgo e Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Ricordiamo che all’andata il punteggio è stato di 3-0 per il Napoli.

68′ – Iòl Napoli reagisce con una ripartenza che si conclude con un tiro dal limite di Mertens che però termina alto.

65′ – Segna il Salisburgo con Guldbrandsen che anticipa in scivolata Mario Rui sotto porta e mette dentro il gol del 2-1.

59′ – Cambio nel Salisburgo: esce il centrocampista Mwepu ed entra l’attaccante Guldbrandsen. Rose si gioca tutto.

48′ – Occasione per il Napoli con Zielinski che tira dal limite dell’aria ma la sua conclusione viene smorzata da alcune deviazioni che fanno terminare il pallone sul fondo.

18:56 – Inizia il secondo tempo.

45′ – Termina il primo tempo sul punteggio di 1-1, i gol sono di Milik per il Napoli e di Dabbur per il Salisburgo.

44′ – Ammonito Milik per il Napoli.

43′ – Si riaffaccia in avanti il Salisburgo con Minamino che supera alcuni avversari e calcia dal limite dell’area ma la palla termina sul fondo.

42′ – La partita continua senza grosse occasioni, intanto viene ammonito Onguenè.

28′ – Subito dopo l’occasione capitata a Milik il Napoli recupera palla e va vicinissimo al gol con un tiro dalla distanza di Fabian che si stampa sul palo.

28′ – Contropiede del Napoli con Mertens che ruba palla a Ramalho e lancia Milik ma Walke riesce ad anticipare l’attaccante polacco.

25′ – Pareggia il Salisburgo con Dabbur che sfrutta un grave errore in disimpegno di Allan.

14′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Milik porta in vantaggio il Napoli con un gol in sforbiciata, la qualificazione ora è più vicina perché servono 5 gol al Salisburgo per eliminare gli azzurri.

18:55: Inizia la partita, il Salisburgo batte il calcio d’inizio.

18:35: Le squadre sono in campo per il riscaldamento prima del fischio d’inizio previsto per le 18:55.

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Ru; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Insigne, Milik. A disp. Ospina, Malcuit, Ghoulam, Diawara, Younes, Mertens. All. Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Szoboszlai; Wolf; Minamino, Dabbur. A disp. Stankovic, Vallci, Todorovic, Leitgeb, Daka, Gulbrandsen, Haaland. All. Rose

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande;

assistenti di linea: Yuste e Roberto Alonso;

primo addizionale: Martinez;

secondo addizionale: de Burgos;

IV uomo: Barbero Sevilla.

Comments

comments