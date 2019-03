LIVE – Salisburgo-Napoli: squadre in campo per il riscaldamento

Premi su F5 per aggiornare la diretta.

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale della partita tra Salisburgo e Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Ricordiamo che all’andata il punteggio è stato di 3-0 per il Napoli.

18:35: Le squadre sono in campo per il riscaldamento prima del fischio d’inizio previsto per le 18:55.

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Ru; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Insigne, Milik. A disp. Ospina, Malcuit, Ghoulam, Diawara, Younes, Mertens. All. Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Szoboszlai; Wolf; Minamino, Dabbur. A disp. Stankovic, Vallci, Todorovic, Leitgeb, Daka, Gulbrandsen, Haaland. All. Rose

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande;

assistenti di linea: Yuste e Roberto Alonso;

primo addizionale: Martinez;

secondo addizionale: de Burgos;

IV uomo: Barbero Sevilla.

