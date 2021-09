LIVE – Sampdoria-Napoli (0-2 10′ Osimhen, 38′ Fabiàn): primo tempo concluso con gli azzurri avanti di due gol!

Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli, posticipo del turno infrasettimanale. Per aggiornare premi F5.

Gli azzurri fino ad ora hanno giocato una buonissima partita e con Osimhen e Fabiàn hanno trovato il doppio vantaggio. Ci sono ancora altri 45 minuti da giocare!

Primo tempo finito con il Napoli in vantaggio per 2 a 0!

1 minuto di recupero.

38′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Grande azione del Napoli che trova Lozano sulla destra, poi il Chucky serve Insigne e quest’ultimo dà a Fabiàn che al limite dell’area che trova un grandissimo gol con un tiro a fil di palo su cui Audero non può nulla! 2 a 0 del Napoli!

35′ – Azione pericolosa della Samp, con Candreva che prova il tiro da fuori ma finisce di poco alto sulla traversa.

28′ – Giallo per Damsgaard per il fallo su Lozano. La punizione battuta da Insigne è bloccata senza problemi da Audero.

22′ – Sampdoria di nuovo pericolosa con Candreva ma sulla respinta di Ospina Caputo commette fallo.

21′ – Osimhen segna un altro gran gol, di pallonetto, ma è fuorigioco.

19′ – Azione offensiva prolungata della Sampdoria con Adrien Silva che trova un gran tiro ma la risposta di Ospina lo è altrettanto! Il portiere colombiano salva anche sul successivo angolo della Samp! Due grandi interventi del portiere colombiano!

17′ – Osimhen trova bene Lozano sulla destra ma il Chucky spedisce alto.

13′ – Candreva sulla sinistra fa tutto da solo e sul tiro non pericoloso una deviazione di Koulibaly stava per regalare il pari alla Samp. Solo angolo invece dove poi non ci sono stati pericoli.

10′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Osimhen recupera una palla sulla trequarti della Sampdoria e pesca Insigne sulla sinistra. Il capitano fa un gran cross che scavalca tutta la difesa e Victor insacca a rete! 1 a 0 del Napoli!!

7′ – Grandissimo passaggio di Insigne in profondità per Osimhen, dopo un pericolo sventato in difesa, che ha rimasto sul posto il difensore della Sampdoria ma il tiro non è granché e Audero riesce a parare senza problemi. Napoli vicino al gol!

3′ – Azione pericolosa della Sampdoria con Damsgaard che trova Caputo, ma quest’ultimo è in fuorigioco e quindi tutto fermo.

Partiti! Inizia Sampdoria-Napoli! Primo pallone toccato dai blucerchiati!

18:25 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono pronte per il fischio d’inizio

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

Per ora è l’Inter ad essere prima in classifica in Serie A, dato che ha giocato martedì e ha battuto la Fiorentina in rimonta. Se gli azzurri porteranno a casa i 3 punti, saranno ancora primi in classifica a punteggio pieno.

Il Napoli riparte dalla vittoria per 4 a 0 contro l’Udinese che ha convinto un po’ tutti e cerca la conferma della testa della classifica contro la Sampdoria. La squadra di D’Aversa può vantare una grande difesa in questo inizio di campionato, con soli tre gol subiti fino ad ora.

