LIVE-Sampdoria-Napoli 1-2: Quagliarella accorcia le distanze

26′ – Segna la Sampdoria con un grandissimo gol di Quagliarella che calcia al volo dal limite dell’area e accorcia le distanze per i blucerchiati.

16 – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL arriva il primo gol in Serie A per Elmas che raccoglie in area la spizzata di Di Lorenzo e batte a due passi Audero.

13′ – Incursione in area di Gabbiadini che crossa al centro per Quagliarella che da buona posizione sbaglia il tiro che viene bloccato da Meret.

12′ – Tiro insidioso dalla distanza di Milik, blocca Audero.

3′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Napoli in vantaggio con Milik che segna di testa su un cross di Zielinski.

20:47 Inizia la partita! Calcio d’inizio affidato alla Sampdoria.

20:15 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento, manca solo mezz’ora al calcio d’inizio.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

