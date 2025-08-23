Live Sassuolo-Napoli: al via il campionato azzurro 2025-2026 ed è subito Scott!! Finisce il primo tempo (0-1, 17′ McTominay)

Sassuolo-Napoli: prima di campionato. Grande attesa per il debutto del Napoli

50′ Punizione battuta da Kevin De Bruyne, Lucca è sulla traiettoria, rimessa dal fondo.

47′ Lucca ammonito per gomito alto.

19.33 Riparte il match

45′ + 2′ FINISCE IL PRIMO TEMPO CON IL NAPOLI IN VANTAGGIO

45′ occasionissima Napoli con McTominay: la palla finisce sui suoi piedi dopo un flipper, il suo tiro si stampa sulla traversa

43′ Discesa di Doig che al culmine della corsa calcia un diagonale che Meret para

36′ Meret attende con la palla tra i piedi e poi rinvia, per pochissimo Pinamonti non sfrutta l’occasione

17′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI, SCOTTTTTT MCTOMINAAAAAAAAAY! Politano crossa e McTominay stacca perfettamente e batte Turati! 0-1 Napoli

12′ Calcio d’angolo Napoli, dopo una mischia Lucca per De Bruyne che immediatamente serve Rrahmani solo, il suo sinistro di poco fuori

9′ Piccolo errore di De Bruyne che aveva completamente regalato palla a Laurentie. Il francese cerca di dribllare Rrahmani ma il kosovaro è vigile e la palla termina a Meret

18.31 – Partiti!!!

Le formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All.: Conte.

