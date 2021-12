LIVE – Sassuolo – Napoli: (2-2 Fabian Ruiz 51′; Mertens 60′; Scamacca 72′; Ferrari 90′)

LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Sassuolo-Napoli, posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A.

Finita al Mapei Stadium tra il Sassuolo e il Napoli.

90+4′ – Annullato gol al Sassuolo

90+3 ‘ – Rosso per Luciano Spalletti.

Concessi 5 minuti di recupero.

90′ – Gol per il Sassuolo con Ferrari.

89′ – Giallo per Demme.

88′ – Cambio per il Sassuolo che manda dentro Defrel al posto di Raspadori.

87′ – Giallo per Henrique dopo un fallo nei confronti di Lobotka.

83′ – Giallo per Politano dopo un fallo su Kyriakopoulos.

80′ – Esce Koulibaly per un dolore alla gamba sinistra ed entra Juan Jesus.

77′ – Cambio per il Sassuolo, entra Houroui ed esce Frattesi.

76′ – Ci prova il Sassuolo con Berardi da fuori area, Ospina pare in due tempi.

73′ – Cambio nel Napoli, entra Diego Demme al posto di Lozano.

72′ – Gol del Sassuolo con Scamacca.

66′ – Doppio cambio anche per il Napoli: entrano Politano e Petagna al posto di Fabian Ruiz e Mertens.

62′ – Doppio cambio per il Sassuolo: escono Traore e Rogerio, dentro Mateus Henrique e Kyriakopoulos.

60′ – GOOOLLL DI MERTENSSSSS, Grandissima palla di Zielinski che mette la palla in diagonale nell’area di rigore poi finalizzata dal giocatore belga.

54′ – Giallo per Berardi.

51′ – Gooooollllllll di Fabian Ruiz dal limite dell’area. Recupero di Zielinski su Ferrari che passa subito a Fabian Ruiz che manda in porta il pallone.

48′ – Traorè si allarga ed entra in area dal fondo campo, palla forte in mezzo, Raspadori non riesce a deviare in rete. Rrahmani devia in angolo.

46′ – Iniziato il secondo tempo di gioco. Cambio all’intervallo per il Napoli: entra Elmas al posto di Insigne che ha accusato un dolore al polpaccio.

21.32 Finisce il primo tempo!

45′ – Concesso un minuto di recupero.

43′ – FERRARI! Calcio d’angolo respinto da Koulibaly. Ferrari raccoglie il pallone, si gira in area e calcia col sinistro. Bravo Ospina a bloccare un tiro insidioso e da distanza ravvicinata.

39′ – Tentativo di Raspadori dal lato corto dell’area. Il classe 2000 si accentra e prova il destro. Tentativo debole, blocca Ospina.

33′ – Tutto parte dalla catena di destra: Lozano prova a servire Di Lorenzo in area, ma intercetta il pallone Rogerio che rischia l’autogol. Devia Consigli in corner.

30′ – Chiriches prova a far correre Berardi. Pallone lunghissimo che arriva direttamente ad Ospina.

27′ – Grande ripartenza del Napoli con Insigne, lanciato da Mario Rui in profondità. Il capitano del Napoli entra fino in area di rigore ma Consigli para in due tempi.

25′ – Ammonito Rogerio per aver fermato una ripartenza di Lozano.

23′ – Zielinski mette al centro un cross basso, ma Rogerio anticipa l’accorrente Lozano.

21′ – Berardi vede Ospina fuori dai pali e prova a beffarlo. La conclusione però è centrale e a mezz’altezza e il colombiano blocca senza problemi.

14′ – ZIELINSKI! Fabian pennella sul secondo palo per Di Lorenzo che di testa appoggia a centro area per il polacco. Da ottima posizione il tiro finisce altissimo.

9′ – Partenza subito forte del Napoli che prova sin da subito a schiacciare il Sassuolo.

7′ – Ci prova ancora Fabian, ma il gioco è fermo per fuorigioco.

5′ – Sinistro di Fabian Ruiz dal centro dell’area. Respinto dalla difesa del Sassuolo. La palla poi rimane al limite ma Pezzuto fischia fallo di mano a Lobotka prima che Zielinski trovasse l’incrocio dei pali dalla parte opposta con il sinistro.

3′ – Percussione di Berardi e cross dal fondo che taglia l’area di rigore e arriva a Traorè, che però non riesce a stoppare bene per calciare. Viene segnalato però fuorigioco.

20:45 – Iniziata!!!!!!

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

