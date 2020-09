LIVE – Serie A, arriva il sorteggio del calendario. Il Napoli conoscerà il suo percorso

Dalle ore 12 partirà il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2020/21 e per la prima volta l’evento si terrà in formato digitale. Premi F5 per aggiornare il Live.

La diretta del sorteggio sarà trasmessa sui canali ufficiali social della Lega Serie A. Il Napoli, quindi, si prepara a conoscere il proprio percorso in campionato per la stagione 2020/21; in base ai criteri pubblicati nella giornata di ieri, tra l’altro, ci sono da ricordare alcune cose:

gli azzurri non potranno sfidare Lazio e Fiorentina alla prima giornata di campionato. Il Napoli ha sfidato le due squadre nelle prime giornate dei due campionati precedenti, rispettivamente nel 2018/19 la Lazio e nel 2019/20 la Fiorentina.

per lo stesso criterio, all’ultima giornata il Napoli non potrà sfidarsi contro Bologna e Lazio.

inoltre, c’è da tenere a mente che le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.

curiosità: il Napoli non gioca in casa la prima partita di campionato dalla stagione 2013/14. In quell’occasione ci fu Napoli-Bologna, dove gli azzurri vinsero per 3 a 0 con i gol di Callejon e Hamsik (doppietta).

Data d’inizio e fine e le relative soste della stagione 2020/21 di Serie A

Data d’inizio: 19 settembre

️ Turni infrasettimanali:

16/12/20;

23/12/20;

06/01/21;

03/02/21;

21/04/21;

12/05/21.

🛑 Soste:

11/10/20;

15/11/20;

28/03/21.

Data conclusione: 23 maggio 2021.

Comments

comments