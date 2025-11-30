Serie A

Live-Serie A-Roma-Napoli: Neres segna nel primo tempo per gli azzurri. Secondo tempo in corso (0-1, 36′ Neres)

Pubblicato il
Roma Napoli Olimpico

Live-Serie A – Roma-Napoli: confronto in vetta tra Conte e Gasperini

68′ Esce Lang entra Politano

65′ Cartellino giallo per Beukema.

63′ Giallo per Lobotka.

61′ Fuori Soulè e Cristante, dentro El Aynaroui e Dybala

59′ Bella palla di Lang per Hojlund , Svilar chiude in scivolata

54′ fallo di Cristante,  primo cartellino giallo della gara.

45′ nella Roma fuori Ferguson, dentro Baldanzi.

21.50 Riparte la gara.

45′ Occasione Soulé, conclusione alta. Finisce il primo tempo con gli azzurri in vantaggio

36′ GOOOOLLLLLLLLLL CONTROPIEDE Hojlund – NERES CON IL BRASILIANO CHE INFILA SVILAR

27′ Finte di Noa Lang, il suo è un tiro cross. Respinge Svilar.

18′ Cross di Neres per Di Lorenzo: ottimo tiro che tiro si spegne sull’esterno della rete.

15′ Hojlund prova a servire un compagno in area ma il passaggio è impreciso.

9′ Neres per Lang, l’attaccante olandese viene fermato in uscita da Svilar. L’azione continua ed il pallonetto di Hojlund viene fermato dall’estremo difensore.

6′ Approccio positivo del Napoli. Neres prova a creare pericoli ma viene fermato dai difensori.

ore 20:45 Partiti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Romano, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi.  All. Tullio Gritti (squalificato Gian Piero Gasperini)

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

