Live – Serie A: Udinese-Napoli. Azzurri in campo per restare in vetta

Serie A: Udinese-Napoli. Spinazzola per Olivera, poi Conte conferma l’ultimo 3-4-2-1
Ore 15: partiti!!!
Le formazioni:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All. Conte .