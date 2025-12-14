Live – Serie A: Udinese-Napoli. Padroni di casa in vantaggio (1-0, 74′ Ekkelenkamp)

Serie A: Udinese-Napoli. Spinazzola per Olivera, poi Conte conferma l’ultimo 3-4-2-1
74′ Stavolta il gol dell’Udinese è buono. Tiro a giro di Ekkelenkamp vincente
70′ Zaniolo porta in vantaggio l’Udinese, ma il Var annulla per un fallo di Karlstrom su Lobotka sul recupero del pallone.
60‘ in Politano e lobotka al posto di Lang e Beukema
59′ Traversa Udinese: tiro forte di Piotrowski che sbatte conrio il legno azzurro
51‘ l’Udinese va in gol: dopo opportunità di Bertola il cui tiro e respinto da Milinkovic-Savic Davis insacca ma è fuorigioco. Si resta sullo 0-0
16:03 iniziato il secondo tempo
45′ primo tempo finisce 0-0
43‘ Partita contratta senza azioni particolarmente pericolose da ambo le parti
33′ Cartellino giallo per Zaniolo per fallo su Elmas
20′ Hojlund sulla fascia, cross in mezzo, nessun compagno in mezzo
19′ Zaniolo falloso su Spinazzola. L’esterno resta a terra dolorante. Poi si rialza. Scintille.
17′ Parata di Milinkovic-Savic sul colpo di testa di Kabasele.
14′ Calcio d’angolo di Noa Lang, Hojlund impatta il pallone, tiro parato da Okoye
11′ Noa Lang sugli sviluppi di calcio d’angolo, conclusione oltre la traversa
9′ Hojlund per Noa Lang, fermato in calcio d’angolo
Ore 15: partiti!!!
Le formazioni:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All. Conte .