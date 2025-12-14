Serie A

Live – Serie A: Udinese-Napoli, perdono gli azzurri dopo una partita incolore (1-0, 74′ Ekkelenkamp)

Pubblicato il
udinese napoli

Serie A: Udinese-Napoli. Spinazzola per Olivera, poi Conte conferma l’ultimo 3-4-2-1

90’+ 6′ perde il Napoli, ha fatto troppo poco la squadra di Conte, stanca, poco produttiva afflitta da infortuni e poche idee

92‘ palo esterno di Lucca su cross di Neres

88′ clamorosa combinazione Lucca Hojlund..tiro difficile da sbagliare eppure va sopra la traversa..

81‘ entrano Lucca e Gutierrez per Spinazzola ed Elmas

74′ Cambio per il Napoli: fuori Buongiorno, dentro Olivera.

73′ Stavolta il gol dell’Udinese è buono. Tiro a giro di Ekkelenkamp vincente 

70′ Zaniolo porta in vantaggio l’Udinese, ma il Var annulla per un fallo di Karlstrom su Lobotka sul recupero del pallone.

60‘ in Politano e lobotka al posto di Lang e Beukema

59′ Traversa Udinese: tiro forte di Piotrowski che sbatte conrio il legno azzurro

51‘  l’Udinese va in gol: dopo opportunità di Bertola il cui tiro e respinto da Milinkovic-Savic Davis insacca ma è fuorigioco. Si resta sullo 0-0

16:03 iniziato il secondo tempo 

45′ primo tempo finisce 0-0

43‘ Partita contratta senza azioni particolarmente pericolose da ambo le parti

33′ Cartellino giallo per Zaniolo per fallo su Elmas

20′ Hojlund sulla fascia, cross in mezzo, nessun compagno in mezzo

19′  Zaniolo falloso su Spinazzola. L’esterno resta a terra dolorante. Poi si rialza. Scintille.

17′ Parata di Milinkovic-Savic sul colpo di testa di Kabasele.

14′ Calcio d’angolo di Noa Lang, Hojlund impatta il pallone, tiro parato da Okoye

11′ Noa Lang sugli sviluppi di calcio d’angolo, conclusione oltre la traversa

9′ Hojlund per Noa Lang,  fermato in calcio d’angolo

Ore 15: partiti!!!

Le formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All. Conte .

Comments

comments

Articoli simili:, , , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top