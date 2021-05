LIVE – Spezia-Napoli 0-3 (16′ Zielinski, 23′, 44′ Osimhen)

Segui con noi la diretta testuale di Spezia-Napoli, partita valida per la 35^ giornata di Serie A allo Stadio Alberto Picco.

Dopo il check del Var, tutto regolare e gol confermato! 3-0 per il Napoli!!!

Furbata vera della premiata ditta Insigne-Osimhen: il capitano del Napoli batte il calcio di punizione, è un pallonetto in area a sorpresa per lo scatto dell’attaccante nigeriano che, probabilmente sfruttando i blocchi in area di rigore, ha tutto il tempo di stoppare da solo e scagliare il pallone in porta.

44′ – GOOOOOOOOL!!! DOPPIETTA DI OSIMHEN!!!!

41′ – Brivido per il Napoli! Solita gestione dal basso, Meret serve Rrahmani che invece di spazzare via il pallone, la vuole nuovamente giocare. Agudelo in agguato la tocca con il pallone che fortunatamente rotola sul fondo.

37′ – Brutto calcio di punizione di Politano che, di mancino, la tira decisamente fuori bersaglio.

36′ – Altro buon break di Politano che si infila in mezzo a due giocatori, rientrando sul mancino. Gyasi in difficoltà lo mette giù. Punizione interessante per il Napoli dal limite dell’area, lato destro.

34′ – Hysaj ci prova dalla distanza, si libera per il destro con il pallone che non esce di molto oltre l’incrocio dei pali. Sul gioco fermo, ammonito Ricci, primo cartellino giallo per lo Spezia con il centrocampista che aveva steso con una scivolata Politano in velocità.

32′ – La partita resta simile a com’è stata sin dal fischio d’inizio: il Napoli prova ad impostare, costretto ad accelerare dalla buona pressione dello Spezia. La squadra di Italiano non rinuncia a tentare l’offesa, ma così come dall’altra parte, buono il lavoro della difesa.

Ancora una volta lanciato in profondità Osimhen da un tocco preciso di Zielinski! Il nigeriano in campo aperto supera in velocità il difensore e batte con il destro Provedel sul primo palo!

23′ – GOOOOL!!!!!!!!! OSIMHEN RADDOPPIA!!!!!

21′ – Prova a reagire lo Spezia senza accennare ad una diminuzione del pressing. Scintille tra Osimhen e Vignali dopo un contrasto.

Lancio in profondità per Osimhen che si allarga sulla destra e scambia con Politano, l’esterno aspetta la sovrapposizione puntuale di Di Lorenzo che prende il fondo del campo e serve una palla bassa in mezzo, al limite dell’area piccola: arriva Zielinski che spara in porta battendo Provedel.

16′ – GOL!!!! ZIELINSKI!!! SBLOCCA IL RISULTATO IL NAPOLI!!!

12′ – Occasione per il Napoli!!! Errore in impostazione di Vignali che regala il pallone ad Osimhen sulla tre quarti offensiva, rientro sul destro al limite dell’area ma il tiro esce oltre il secondo palo.

7′ – Sul calcio di punizione libera la difesa del Napoli, fermato con un fallo Insigne in ripartenza. Sugli sviluppi, lanciato in profondità Osimhen che costringe Provedel all’uscita per mettere il pallone in fallo laterale.

6′ – Primo cartellino giallo: ammonito Hysaj che stende Verde. Buon calcio di punizione per lo Spezia.

5′ – Nulla di fatto sul corner.

4′ – Primo affondo del Napoli, buona costruzione per Politano che scatta a sinistra, entra in area di rigore e crossa, calcio d’angolo dopo una deviazione.

15.01 – INIZIA LA PARTITA!!!

Le dichiarazioni di Matteo Ricci, giocatore dello Spezia.

Napoli in campo per il riscaldamento al Picco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI Napoli e Spezia.

Benvenuti amici di 100×100 Napoli alla diretta testuale di Spezia-Napoli, anticipo della 35^ giornata di Serie A. Il Napoli affronta la prima di di 4 finali che la separano dalla fine della stagione, nel tentativo di ritagliarsi un posto nella prossima Champions League. Lo Spezia di Italiano invece ha soli tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione ed è a caccia di punti salvezza, specialmente dopo la vittoria nella partita d’andata al Maradona.

