LIVE-SSC Napoli-Empoli: al Maradona nell’anticipo delle 12:30. In corso il primo tempo.

LIVE-SSC Napoli-Empoli. Il Napoli di Garcia sfida l’Empoli di Andreazzoli per il lunch match e ambisce a rispettare i favori del pronostico.

22′ Il Napoli, come già avvenuto in altre partite è troppo ‘leggero’ in difesa, lasciando all’Empoli la possibilità di arrivare a tu per tu con Gollini. Cancellieri che controlla in area e calcia. Palla sprecata, termina a lato.

21′ Il gioco del Napoli si infrange fino ad ora contro una difesa avversaria pronta a fare catenaccio

12′ Da corner colpo di testa di Anguissa, il portiere respinge come può, raccoglie Simeone che troppo defilato tira ma all’esterno della rete.

11′ Occasione Politano: si dimostra sempre lui uno dei più pericolosi. Dal limite dell’area si aggiusta la palla e lascia partire un tiro a giro a cui però si oppone Berisha in angolo.

5′ fase di studio tra le squadre

12:33 PARTITI!!!

Una piccola rivoluzione nella formazione del Napoli per il 4-2-3-1 che prende il posto del 4-3-3. In campo Raspadori e Simeone insieme, out dal 1′ Zielinski e Kvaratskhelia (al suo posto Elmas) che possono subentrare a partita in corso. In difesa Ostigard preferito a Natan, Olivera a Mario Rui. Meret ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento, al suo posto Gollini.

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas, Simeone Allenatore: Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Comments

comments