Live SSC Napoli-Mantova, seconda amichevole della stagione: 3-0 (4′ Lindstrom, 10′ Spinazzola, 16′ Cheddira)

Dimaro Folgarida – Il Mantova di Davide Possanzini, squadra neo promossa in B, affronta il Napoli, prima di salutare la Val Di Sole

Gli azzurri di Conte affrontano la compagine lombarda nel secondo test match del ritiro trentino, dopo il 4-0 inflitto all’Anaune.

Le formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. A disposizione: Contini, Turi, Sorrentino, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo D’Avino, Ostigard, Gaetano

Allenatore: Antonio Conte

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Brignani, Redolfi, Panizzi; Wieser, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori.

4′ GOOLLL di LINDSTROM! Iaccarino ruba palla agli avversari, serve in mezzo Politano, apertura a sinistra per Lindstrom che in diagonale porta in vantaggio il Napoli: 1-0!

10′ RADDOPPIO DEL NAPOLI! Cheddira riceve spalle alla porta e di sinistro allunga per l’inserimento di Spinazzola, che di destro batte Festa. 2-0

16′ FA TRIS IL NAPOLI CON CHEDDIRA!!! Angolo per il Napoli: batti e ribatti in area, tiro al volo di Spinazzola ribattuto, la palla finisce sui piedi di Cheddira che non perdona. 3-0

35′ il Mantova colpisce il palo! Fiori dribbla due avversari, scodella al centro per Mancuso che colpisce il palo.

Finisce il primo tempo.

Comments

comments