Uncategorized

Live Supercoppa: Napoli-Milan, azzurri in vantaggio con Neres. Il raddoppio di Rasmus (2-0, 39′ Neres, 64′ Hojlund)

Pubblicato il
Supercoppa Italiana

Live Supercoppa: Napoli-Milan

64′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rasmus Hojlund raddoppia con un sinistro che infila Maignan.

60′ Problemino fisico per Juan Jesus

54′  Politano dialoga con Neres, impreciso il pallone per McTominay ma arriva Rrahmani con un bel tiro che trova Maignan

INIZIA LA RIPRESA!

47′ alle 20:48 finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio

39′ – GOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL  Spinazzola trova Højlund che in area si gira e mette in mezzo, Maignan smanaccia…David Neres è pronto con il tapi!!!!!!

38′ Ammonito Rabiot che blocca fallosamente il contropiede di Di Lorenzo

36′ Occasione Milan in contropiede, fallisce il gol Nkunku

31′  Discesa Højllund che scarica su McTominay: il suo rasoterra esce di pochissimo

28′ fallo brutto di Rabiot su Politano! Il milanista va a colpire il tallone di Politano: nemmeno ammonizione per lui

22′  Rrahmani serve Elmas che da pochi metri fallisce una buona occasione

15′ Rabiot pesca Nkunku che  al centro trova Saelemaekers: il suo destro finisce alto

5′  Pavlovic prova una rovesciata che finisce sui piedi di Loftus-Cheek: il suo destro è parato da Milinkovic-Savic

Ora 20:00 Partiti!

Le formazioni ufficiali del match:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top