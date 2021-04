Live Superlega: il City si ritira ufficialmente dalla Superlega, restano Barça e Atletico mentre il Chelsea valuta

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale della serata che potrebbe segnare la fine del progetto Superlega.

22:55 – L’Atletico Madrid si sente parte integrante della Superlega e lascerà solo se gli altri club lo faranno.

22:42 – Anche Sterling esulta per l’addio del City alla Superleague salutando su Twitter con un “Ok, bye” la nuova competizione.

22:40 – Si sarebbe appena concluso l’incontro tra i 12 club della Superlega. Il Barcellona ha confermato che tutti i soci dovranno approvare la proposta della Superlega. L’Atletico Madrid ha deciso di restare nella Superleague almeno per il momento. Il Chelsea ha ancora dei dubbi.

22:35 – Ceferin riaccoglie il City nel Calcio Europeo dopo il ritiro dalla Superlega: “Sono lieto di dare il bentornato al Manchester City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza ascoltando le molte voci, in particolare i loro tifosi.”

22:26 – Il Manchester City conferma ufficialmente di aver avviato le procedure per uscire dalla Superlega. E’ il primo club a lasciare il torneo.

22:21 – Arriva il comunicato da parte dello United sulle dimissioni del CEO Ed Woodward che lascerà il suo incarico al termine del 2021.

22.20 – In programma alle 23:30 una Riunione d’Urgenza dei Club Fondatori.

22:15 – Anche Kyle Walker, terzino del Manchester City, che su Instagram scrive: “Il calcio è per i tifosi”.

22:12 – Arrivano anche le proteste da parte dei tifosi della Juventus che hanno espresso il loro disappunto con uno striscione posizionato fuori lo Stadium nel quale c’è scritto che la storia bianconera non va infangata.

22:05 – Presa di posizione importante da parte dei giocatori del Liverpool che esprimono il loro dissenso contro la Superlega in un comunicato pubblicato dal capitano Henderson: “A noi non piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione. Il nostro impegno per questo club e i suoi tifosi è assoluto e incondizionato.”

22:00 – Torna a parlare anche il Presidente del Governo Inglse Boris Johnson su Twitter: “La decisione di Chelsea e Manchester City, se confermata, è assolutamente la migliore e mi congratulo con loro per questo. Spero che anche gli altri club coinvolti nella Superlega seguiranno la loro decisione.”

21:55 – Arrivano anche le prime dichiarazioni di Sir Kenny Dalglish, leggenda e membro societario del Liverpool: “Gli ultimi giorni sono stati difficili per chi ama il Liverpool e spero veramente che faremo la cosa giusta.”

21:51 – Sembrerebbe che i club di Superlega si aspettassero una guerra contro UEFA e FIFA ma non di avere reazioni così estreme da parte di tifosi, giocatori, politici e celebrità.

21:30 – La notizia delle dimissioni di Agnelli non trova ancora conferma ma questa potrebbe comunque essere la strada che l’attuale presidente della Juventus potrebbe percorrere.

21:25 – Il Chelsea sembrerebbe essere ormai ad un passo dal lasciare la Superlega, seguita dal Manchester City che ha visto anche il dissenso pubblico da parte dei propri tesserati.

21:10 – Il CEO del Manchester United, Ed Woodward, si dimette dalla sua carica.

