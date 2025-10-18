Live-Torino-Napoli: segna il Cholito. Napoli sotto di un gol, in attacco cerca il pari (1-0, 32′ Simeone)

Live-Torino-Napoli: Conte ha deciso chi far scendere in campo dal 1° minuto

87′ fallisce una ottima occasione anche Elmas a centro area, spara alto

81′ esce Gilmour per Elmas

73′ Nel Napoli entrano Politano per Neres e Ambrosino per Lucca. Doppio cambio anche per il Torino: fuori Nkonkou e Vlasic, per Biraghi e Gineitis.

72′ Tiro di Che Adams dal limite, para Milinkovic-Savic.

67′ Occasionissima Napoli, fallisce il gol De Bruyne tiro in area da ottima posizione fuori misura

63′ Nel Napoli entrano e Buongorno e Lang per Olivera e Juan Jesus

62′ Cambio per il Torino: fuori Simeone, dentro Ngonge.

57′ Spinazzola per Lucca in area, la difesa del Torino libera in affanno

52′ Tiro di Spinazzola, forte ma centrale, para Israel.

19:04 inizia la ripresa

45′ + 1′ Ultima occasione per il Napoli. Calcio di punizione dal versante destro, batte Neres. Altissimo. Finisce il primo tempo.

40′ Tiro dalla distanza di Beukema, termina a lato

32′ Torino gol , segna Giovanni Simeone, l’ex. Retropassaggio sfortunato di Gilmour, Simeone dribbla in area gli avversari e con gran freddezza batte Milinkovic-Savic. Si scusa il Cholito…

26′ Cross Di Lorenzo ed il tiro di Olivera viene respinto da Israel.

24‘ Grande occasione per De Bruyne, il tiro viene deviato dalla difesa granata

15′ Torino pericoloso: palo di Vlasic, il pallone termina sul fondo. Napoli salvo

12′ Cross di Neres, dopo gli sviluppi da calcio d’angolo, il pallone si spegne tra le mani di Israel.

10′ Giallo per Juan Jesus, fallo su Casadei.

9′ Cross di Spinazzola per Neres, l’azione sfuma dopo il tentativo del brasiliano.

18.01 Partiti!

Le formazioni:

TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. All. Conte.

