LIVE – Udinese-Napoli (0-0): primo tempo iniziato!

Gentili lettori di 100×100 Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Napoli, posticipo della quarta giornata di Serie A.

3′ – Padroni di casa che sono partiti molto bene con intensità e ritmo.

Partiti! Inizia il primo tempo di Udinese-Napoli!

20:40 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e si preparano per l’inizio della partita.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

La sfida tra Spalletti e Gotti, i due allenatori, è completamente inedita. Fino ad oggi i due non si sono mai incrociati. Inoltre, per Di Lorenzo questa è la partita numero 100 con la maglia del Napoli.

Gli azzurri questa sera hanno l’occasione di portarsi al primo posto in classifica con una vittoria, in solitaria. Il pareggio del Milan contro la Juventus di ieri sera, infatti, lascia i rossoneri a 10 punti con quattro partite già giocate. Una ghiotta occasione per il Napoli di Spalletti.

