Live-Venezia-Napoli: inizia la ripresa. Il forcing del Napoli (0-0)

Live-Venezia-Napoli: la squadra gioca in laguna la prima delle ultime 10 partite di questo campionato



77′ Rrahmani, problemi fisici per lui, entra al suo posto Juan Jesus. Conte poi inserisce Olivera, Anguissa e Okafor, lasciano il campo Spinazzola, Gilmour e Raspadori.

63′ Spinazzola-Lukaku-Politano il suo tiro di sinistra bloccato da Radu

53′ Occasione sull’asse Spinazzola e Lukaku, non ci arriva per poco

52′ Fila cade a terra in area azzurra, Mariani non ammonisce per simulazione

49′ Gilmour in verticale da Lukaku, sponda per Raspadori che allarga per McTominay. Lo scozzese tira, palla in calcio d’angolo.

48′ Ammonito Nicolussi Caviglia, per un intervento in ritardo ai danni di McTominay

46′ In campo gli stessi undici del primo tempo

13.41 Comincia la ripresa

45′ +2 Finisce un vivace primo tempo, che termina 0-0

45′ Radu: ancora un miracolo su Lukaku e palla bloccata sulla linea

43′ Terzo fallo su Lukaku, ammonito Candé

41′ Per il Venezia: sinistro di Kike Perez, para Meret, sulla respinta ci riprova Nicolussi Caviglia e Rrahmani salva sulla linea!

36‘ Infortunio per Maric che ha chiesto il cambio, per lui una brutta botta in un contrasto con Buongiorno. Al suo posto entrerà Oristanio

29′ Occasione ancora per McTominay di testa che Radu respinge

18′ Sinistro di Politano, stacco alto di McTominay, salva Radu!

17′ Fraseggio Lukaku – Raspadori, quest’ultimo fa partire un destro pote che Radu manda in corner

5′ Mancino preciso di Jack Raspadori che raccoglie una respinta in area di rigore ma il suo sinistro si stampa sul palo interno! Occasione Napoli mancata

12.35 – INIZIA IL MATCH AL PENZO!

Le formazioni della gara:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

