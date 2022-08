LIVE – Verona-Napoli (2-5 29′ Lasagna, 38′ Kvaratskhelia, 45’+2′ Osimhen, 48′ Henry, 56′ Zielinski, 65′ Lobotka, 78′ Politano): manita azzurra!

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Napoli, prima partita degli azzurri della Serie A 2022/23. Per aggiornare premi F5 o clicca qui.

85′ – OCCASIONISSIMA PER ZERBIN! Il giovane azzurro salta anche Montipò ma si allunga troppo il pallone che finisce fuori.

83′ – Gol di Ounas appena entrato, ma tutto è annullato per via di un fallo.

Altro cambio nel Napoli: esordio per Mathias Oliveira e con lui entra Ounas, fuori Osimhen e Mario Rui.

78′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Politano sigla il suo primo gol in questa Serie A 2022/23! Manita!

77′ – Politano, appena entrato, prova la sua giocata ma il tiro finisce di poco a lato.

Doppio cambio per il Napoli: dentro Politano e Zerbin, fuori Lozano e Zielinski.

Riprende il gioco.

Il Verona approfitta della pausa e fa un altro cambio: dentro Djuric, fuori Lasagna.

Secondo cooling break.

Cambio per il Verona: esce Hongla ed entra Barak. Cambio anche per il Napoli: dentro Elmas al posto di Kvara!

65′ – LOBOOOOOOOOOOOOOOOOOOTKAAAAAA!! Stanley segna il 4 a 2 per il Napoli centrando l’angolino lontano!

Doppio cambio per il Verona: fuori Amione e Henry, dentro Retsos e Piccoli.

56′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! ZIELU!! Il polacco salta il portiere del Verona e trova il gol del 3 a 2 sul contropiede azzurro, passaggio chiave di Kvara! Napoli di nuovo in vantaggio!

54′ – Giallo anche per Osimhen.

52′ – Giallo per Amione.

48′ – Il Verona trova il pari con Henry. 2 a 2.

Inizia il secondo tempo tra Verona e Napoli!

Dominio Napoli nel primo tempo ma alla mezz’ora è il Verona a trovare il vantaggio con Lasagna. Kvara prima e Osimhen poi ribaltano il risultato portando la squadra azzurra sul 2 a 1. Victor, dopo l’esultanza, ha risposto ai bu dei tifosi veronesi e c’è stato un po’ di nervosismo allo stadio. Fortunatamente non è successo nulla di più.

Si chiude sul 2 a 1 per il Napoli il primo tempo!

45′ + 2′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!! OSIMHEN TROVA LA DEVIAZIONE VINCENTE E PORTA IL NAPOLI SUL 2 A 1!!

45′ + 1′ – Giallo per Hongla.

2 i minuti di recupero.

40′- Cross di Lozano con Osimhen che stoppa e tira di destro, conclusione strozzata che termina al lato.

38′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! KVARATSKHELIA DI TESTA TROVA IL GOL DEL PAREGGIO!!

34′ – PALO PIENO DI ANGUISSA! Napoli vicinissimo al pari!

30′ – Kvaratskhelia ci prova di nuovo ma Montipò manda in angolo! Nulla da fare sul calcio d’angolo.

29′ – Gol del Verona. Lasagna segna, rimasto da solo in area. 1 a 0 per i padroni di casa.

29′ – Primo pericolo per il Napoli. Il Verona si affaccia in avanti ma Meret devia in angolo.

Si riprende a giocare.

Primo cooling break della partita.

22′ – Lozano prova il tiro ad incrocio che finisce di poco fuori.

18′ – Kvaratskhelia salta due avversari con una finta ma il tiro finisce a lato.

15′ – Zielinski va per vie centrali e trova Lozano ma Gunter neutralizza il tiro del messicano.

14′ – Altra azione pericolosa degli azzurri con Kim che prende l’iniziativa ma prima lui e poi Lozano non riescono a mettere un buon cross; Zielinski prende palla ma Montipò devia il suo tiro alto sopra la traversa. Da calcio d’angolo gli azzurri però non sono pericolosi.

11′ – Azione pericolosa per il Napoli con Lozano che riceve da Di Lorenzo e crossa per Osimhen, quest’ultimo però non colpisce la palla con forza ed occasione sprecata.

8′ – Zielinski si incarica di battere la punizione, con Rrahmani che fa la sponda ad Anguissa ma Amione ribatte.

1′ – Subito calcio d’angolo per il Napoli, ma che risulta non pericoloso per il Verona.

1′ – Prima palla di questo campionato toccata dagli azzurri.

Inizia la Serie A 2022/23 per gli azzurri, inizia Verona-Napoli!

Minuto di silenzio per la scomparsa di Garellik.

18:25 – Le due squadre hanno concluso il riscaldamento e sono pronte per il fischio d’inizio.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Amione; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. A disposizione : Chiesa, Berardi, Magnani, Terraciano, Coppola, Retsos, Cortinovis, Sulemana, Barak, Djuric, Piccoli. All. Cioffi

(3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Amione; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. : Chiesa, Berardi, Magnani, Terraciano, Coppola, Retsos, Cortinovis, Sulemana, Barak, Djuric, Piccoli. All. Cioffi Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Demme, Elmas, Zerbin, Ounas, Politano. All. Spalletti

La stagione degli azzurri parte dal Bentegodi, con il fischio d’inizio fissato alle 18.30. Il Napoli di Spalletti arriva alla prima partita di campionato senza Fabiàn Ruiz, al centro delle voci di mercato, ma con Kim e Kvaratskhelia subito pronti a prendere il loro posto in campo; inoltre questa sarà anche la prima partita di questa stagione di Di Lorenzo con la fascia di capitano.

