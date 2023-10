LIVE-VERONA-NAPOLI: azzurri in vantaggio al Bentegodi!!! (0-1, 27′ Politano)

Verona-Napoli al Bentegodi in cerca di riscatto entrambe, anche se con ambizioni diverse. Garcia schiera Raspadori e non Simeone come punta centrale. In difesa rientra Rrhamani al fianco di Natan.

30′ Il Napoli vicinissimo al raddoppio, prima con Cajuste, poi con Raspadori. Gli azzurri di Garcia ora dominano il campo.

27′ GOOOOLLLLLLL DI POLITANOOOOO. In forma l’ala destra del Napoli aveva già avuto due occasioni precedenti, alla terza, non perdona. Raccoglie cross preciso di Raspadori e supera Montipò che resta immobile. 0-1

15′ Iniziativa di Politano che si accentra e tira dalla distanza: Montipò mette in angolo sopra la traversa.

7′ Punizione battuta da posizione laterale. Raspadori punta la porta, Montipò non si fa sorprendere.

3′ – inizio buono per il Verona che conquista tre corner. Meret fa tre ottimi interventi: respinge la palla a difesa della porta. Nulla di fatto.

ore 15:00: Partiti!

Note: Marco Baroni, ex difensore, era nel Napoli nel 1990, l’anno del secondo scudetto! Fu lui a siglare il gol che assegnò il titolo agli azzurri, contro la Lazio.

Le formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Serdar, Ngonge, Djuric; Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia Allenatore: Rudi Garcia

Le interviste prepartita a DAZN:

Jens Cajuste: “L’inserimento è stato eccellente. Non mi aspettavo un trattamento del genere da parte del club, per me e per la mia famiglia”.

Il ds Mauro Meluso: “ Abbiamo avuto diversi infortunati a cui si è aggiunto oggi Elmas che ha subito qualche postumo dal doppio impegno, ma lavoriamo, cerchiamo di trovare serenità e di isolarci dalle voci. Piena fiducia a Garcia: il calcio è legato ai risultati. Puntiamo a ritrovare la buona condizione che avevamo prima della Fiorentina. Rinnovo Osimhen? Nelle prossime settimane ci sarà un confronto tra il presidente e il suo entourage”.

Comments

comments