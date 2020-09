Liverani: “Il Napoli di Gattuso ha un’identità”

Il nuovo allenatore del Parma Fabio Liverani ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo mun breve estratto.

“Di Parma mi ha colpito l’organizzazione. Si curano i minimi dettagli e, specialmente per una squadra che deve lottare per non retrocedere, credo sia un aspetto importante.Nello stesso tempo c’è voglia di stupire.

Ho un certo tipo di calcio da proporre. È evidente che per poterlo fare ci vuole del tempo. Le idee devono essere condivise da tutto l’ambiente sapendo che ci potranno essere delle difficoltà.

A prescindere dai numeri, che contano poco, sono importanti i principi di gioco: una squadra equilibrata, che sa sfruttare i calciatori e li mette nelle condizioni migliori. L’equilibrio è fondamentale.

Prima il risultato o il bel gioco? Non esiste l’uno senza l’altro. Poi magari ci sono momenti, nelle partite o nella stagione, dove si può essere un po’ più belli e altri dove si capisce di essere più brutti e però si cerca di portare a casa il risultato.

Credo che il Sassuolo di De Zerbi sia una squadra con identità. Come il Napoli di Gattuso, il Bologna di Mihajlovic, la Roma di Fonseca. Noi vogliamo provare a fare un certo tipo di calcio. Ma questo non significa che non potremo

vincere le partite 1-0, magari soffrendo e divertendoci poco, oppure non potremo perdere delle partite giocando bene. Dovremo raggiungere velocemente la quota salvezza e poi vedremo cosa si potrà fare”.

Comments

comments