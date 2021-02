Liverpool, Klopp commenta la sconfitta: “Alisson forse aveva i piedi freddi”

Il tecnico del Liverpool, Klopp, è intervenuto per commentare la sconfitta contro il Manchester City e gli errori di Alisson.

Di seguito le sue parole:

“Alisson ha sbagliato e lo sa anche lui. Forse aveva i piedi freddi. Ci ha salvato varie volte ma non si può negare che questa sera abbia sbagliato. Avrebbe potuto calciare la palla in tribuna e magari avremmo fato 1-1.

Non è il nostro momento migliore, ma ci sta. Mi è piaciuto come abbiamo giocato nonostante gli episodi. Per come abbiamo giocato mi è difficile comprendere come sia possibile aver perso 4-1.”

