Liverpool, Klopp pronto ad un nuovo affondo per Koulibaly: è il tassello che manca per blindare la difesa

Jurgen Klopp è alla ricerca di rinforzi per il suo Liverpool, e già da tempo ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli.

Il senegalese sembrerebbe il tassello ideale per alzare il livello del reparto difensivo, in grossa difficoltà in questa stagione visti gli infortuni di Joe Gomez e Virgil Van Dijk, e andrebbe a comporre una coppia da sogno proprio con il “collega” olandese. Secondo il tabloid britannico Mirror, dopo il tentativo fallito quest’anno, il manager tedesco sarebbe pronto ad un nuovo affondo per Koulibaly, nella speranza di convincere il Napoli a privarsi del suo gioiello.

