Il Liverpool FC ha comunicato che Mohamed Salah è risultato positivo al tampone del Covid ed ora è in isolamento.

L’attaccante è, ad oggi, asintomatico. A seguire la nota:

“I test medici condotti in nazionale hanno mostrato che Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Non ha sintomi e si trova in isolamento nella sua stanza.”

Il Liverpool dovrà sfidare l’Atalanta in Champions League il 25 novembre e, a questo punto, è a forte rischio la presenza dell’egiziano.

