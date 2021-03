Llorente: “A Napoli non ho avuto possibilità, ma ho ancora tanto da dare”

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli ora all’Udinese, in gol nell’ultima giornata, ha parlato ai microfoni di “Udinese Tonight”.

“Gattuso e Gotti hanno due modi diversi di vedere il calcio. Gattuso propone sempre di giocare la palla da dietro. L’Udinese, invece, gioca in funzione di come la squadra ospite ci viene a pressare. Se ci pressano tanto giochiamo diretti e saltiamo le linee; se ci lasciano giocare noi giochiamo. A Napoli non ho avuto la possibilità di dimostrare completamente quello che so fare. Ho ancora tanto da dare e tanta voglia di dimostrare e, soprattutto, ho tanta voglia di continuare a divertirmi giocando”.

