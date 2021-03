Llorente: “Napoli? Gattuso non si fidava di me”

L’ex attaccante del Napoli Fernando Llorente ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata ai taccuini di ‘Cadena Ser’.

“Con Gattuso – ha detto – avevo un buon rapporto, ma il problema è che non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me”.

Da Gattuso a Conte, per Llorente il discorso cambia totalmente: “Sarei rimasto con lui. Avevamo un bel feeling e ho vinto i miei primi trofei con lui. Come allenatore mi piace molto”.

Infine, Llorente s’è soffermato sul futuro di Cristiano Ronaldo: “Cristiano può fare tutto. Può andare dove vuole con la carriera che ha fatto e visto anche il suo attuale livello”.

