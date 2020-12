Llorente, opportunità a gennaio per la Juventus che pensa anche a Milik

Fernando Llorente è tornato ad assaggiare il campo nell’ultima gara contro il Torino. Ecco cosa scrive Tuttosport.

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento sull’interessa della Juventus per Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo ha ritrovato il campo ieri contro il Torino a distanza di mesi dall’ultima volta, ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Napoli. Paratici ci pensa, visto che sarebbe un ritorno molto gradito a Pirlo ed ai senatori bianconeri, soprattutto perché ci sarebbe la possibilità di liberarlo gratuitamente dal Napoli. La Juventus, ad ogni modo, non sembra aver dimenticato la pista che porta a Milik, il cui contratto in scadenza potrebbe farlo arrivare a Torino ad un prezzo nettamente inferiore a quello richiesto da De Laurentiis in estate.

