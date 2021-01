Llorente: “Poca continuità a Napoli, mi dispiace perché ci tenevo molto”

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto sul campo dello Spezia.

Il centravanti basco si è soffermato anche sull’addio al Napoli, senza nascondere un pizzico di rammarico per com’è andata a finire la sua esperienza in azzurro: “Mi avevano parlato molto bene di questa società e della sua organizzazione impressionante, ma sono comunque rimasto sorpreso: da questo punto di vista, stiamo parlando di un top club in questo senso. A Napoli non ho avuto continuità, non ho potuto dare il meglio di me e questo mi dispiace perché ci tenevo tanto“.

