Llorente si presenta all’Udinese: “Qui per l’organizzazione del club”

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, si è presentato alla sua nuova squadra, l’Udinese, in una conferenza stampa apposita.

A seguire le sue parole, riportate da TuttoUdinese:

“Di cosa ho parlato con Gotti? Abbiamo parlato di calcio e mi sono messo subito a disposizione. Ieri c’è stato il primo allenamento e mi sono subito trovato benissimo in gruppo. Cosa mi ha detto Deulofeu? Ho avuto tempo di parlare con lui e sicuramente avremo modo di parlare ancora molto. Gol più importante? Quello al City col Tottenham.



Cosa mi ha spinto in questa scelta? L’organizzazione fantastica di un club che si prende molto cura dei giocatori. Ho parlato anche con Pereyra che è un amico e ho conosciuto nella parentesi alla Juventus, con De Paul e Deulofeu. Tutti mi hanno parlato molto bene dell’Udinese e mi hanno convinto.



Come vivo l’assenza del pubblico? A me il pubblico dà carica, non pressione. I tifosi mancano tanto, il calcio ha bisogno di loro. Non vediamo l’ora di tornare a una vita normale.“

